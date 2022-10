Severní část ropovodu Družba je v Polsku poškozena. Není jasné, zda šlo o sabotáž

Severní větev ropovodu Družba, která přepravuje ropu z Ruska do Německa, je na polském území poškozena. Ropa proudí potrubím dál, rafinerie ve Schwedtu na východě Německa ale zaznamenala sníženou kapacitu dodávek, informovala agentura Reuters. Polský provozovatel ropovodů PERN v úterý večer zjistil únik ropy v potrubí zhruba 70 kilometrů od města Plock ve středním Polsku.

Příčiny poškození ropovodu se vyšetřují, podle polského premiéra Mateusze Morawieckého je ale příliš brzy na určení příčiny poškození. Jižní větev ropovodu, která přivádí ropu i do Česka, je v pořádku.

Polská energetická společnost PKN Orlen uvedla, že dodávky ropy do její rafinerie v Plocku nebyly přerušeny. Společnost PERN oznámila, že polské rafinerie z Ruska dostávají ropu v souladu s objednaným množstvím a že navzdory technickým potížím na zařízení pokračují i dodávky ropy zákazníkům v Německu. Ministerstvo hospodářství v Berlíně potvrdilo, že rafinerie Schwedt a Leuna ropu Družbou stále dostávají. Provozovatel rafinerie ve Schwedtu ale později oznámil, že zařízení dostává ropu ve sníženém objemu, a proto zvažuje, zda neomezí výrobu ropných produktů.

Polský premiér Morawiecki podle agentury Reuters uvedl, že je ještě příliš brzy na to určit, zda bylo poškození ropovodu Družba náhodné, nebo to byla sabotáž. "Mnoho indicií směřuje přímo do Kremlu, ale my chceme být velmi zodpovědní," řekl premiér polské státní rozhlasové stanici PR3. Dodal, že chce s dalším vyjádřením počkat až na úplnou kontrolu ropovodu. Mateusz Berger, který v kanceláři polského premiéra odpovídá za kritickou infrastrukturu, nicméně už dopoledne uvedl, že "v tomto případě můžeme hovořit o náhodném poškození".

"Soustředíme se na odčerpání kapaliny, lokalizaci úniku a jeho zastavení," uvedl už dopoledne mluvčí hasičů Karol Kierzkowski v rozhovoru se státní televizí TVP Info. "Až se tlak sníží, únik se zastaví, což nám umožní dostat se k místu úniku," dodal. Řekl, že místním obyvatelům nehrozí žádné nebezpečí.

Monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku je státní společnost Transněfť. Ta uvedla, že zatím čeká, až jí Polsko oznámí ukončení servisních prací na ropovodu. Agentura Interfax informovala, že Transněfť i nadále posílá ropu směrem do Polska.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Druhá linie ropovodu a další prvky infrastruktury společnosti PERN fungují normálně, uvedl polský podnik.

V první polovině srpna byly dodávky ropovodem Družba z Ruska do střední Evropy přerušeny kvůli potížím s platbami za přepravu ropy přes Ukrajinu.

Na začátku června Evropská unie schválila v rámci šestého souboru sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku. Z embarga bude dočasně vyřazena přeprava ropy právě ropovodem Družba do Česka, na Slovensko a do Maďarska.

