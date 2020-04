Polská PiS chce změnou ústavy prodloužit mandát prezidenta. Zdůvodňuje to koronavirem

Polští vládnoucí konzervativci navrhují změnu ústavy, která by o dva roky prodloužila mandát prezidentovi Andrzeji Dudovi. Důvodem návrhu je podle nich hrozba, kterou představuje koronovirová krize. S odvoláním na dokument, který má být předložen parlamentu, o tom informovala agentura Reuters.

Návrh zákona také uvádí, že prezidentské volby plánované na 10. května by podle nových pravidel byly neplatné. Podle polské ústavy prezidentský mandát trvá pět let. Navrhovaná změna by jej prodloužila na sedm. Zároveň dokument také zakazuje úřadujícímu prezidentovi usilovat o znovuzvolení.

"Současné ohrožení bezpečí veřejnosti a jeho dopadů opodstatňuje… změnu ústavy v trvání mandátu (prezidenta)," uvedli zákonodárci v legislativním návrhu, který podepsali vrchní představitelé vládnoucí národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS).

Kolem nadcházejících květnových prezidentských voleb panuje nejistota. Konat se totiž mají v době, kdy v Polsku platí přísná omezení kvůli koronaviru.

PiS dosud trvala na tom, že se volby konat budou, ale formou korespondenčního hlasování, aby lidé neplnili volební místnosti.

Kritici PiS obvinili ze snahy upevnit v době krize moc. Podle průzkumů veřejného mínění by Duda, který je spojencem PiS, pravděpodobně ve volbách zvítězil.

Mluvčí PiS se k nejnovějšímu návrhu odmítla vyjádřit.

Zda strana v parlamentu získá pro svůj návrh dostatečnou podporu, podle Reuters není jasné. PiS a její konzervativní spojenci mají v parlamentu většinu, ale chybí jim dvě třetiny, které jsou potřebné ke schválení ústavních změn.

Dva nejmenovaní představitelé PiS Reuters sdělili, že návrh má být vstřícným gestem směrem ke konzervativním členům aliance v parlamentu, kteří o takové řešení usilovali minulý týden. PiS nicméně stále podle dvou zákonodárců preferuje variantu korespondenčního hlasování.

Podle mluvčího opoziční Občanské platformy Jana Grabiece bude schvalovací proces příliš dlouhý na to, aby byl před volbami dokončen.

K prosazení konzervativní agendy a dalších justičních reforem, které podle EU porušují právní stát, potřebuje PiS podporu prezidenta.