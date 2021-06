"Poletíš se mnou do vesmíru?" Nejbohatší muž světa ohromil před kamerou svého bratra

Až společnost Blue Origin příští měsíc vypraví svůj první let s posádkou do vesmíru, chce u toho být i její majitel Jeff Bezos. Zakladatel technologického gigantu Amazon a momentálně nejbohatší muž planety hodlá let absolvovat společně se svým bratrem Markem. Do kosmu je doprovodí vítěz probíhající aukce.

