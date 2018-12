Pokud parlament odmítne dohodu, brexit se možná neuskuteční, tvrdí britský ministr

před 2 hodinami

Pokud britský parlament příští měsíc odmítne sjednanou dohodu o podmínkách odchodu země z Evropské unie, mohla by existovat zhruba 50procentní pravděpodobnost, že se brexit neuskuteční. Uvedl to podle agentury Reuters britský ministr obchodu Liam Fox v rozhovoru s listem The Sunday Times.

Britové se pro odchod své země z EU vyslovili v předloňském referendu, vystoupení Británie je plánováno na 29. března příštího roku. Britská premiérka Theresa Mayová s EU sjednala dohodu o podobě brexitu, stále však chybí souhlas britského parlamentu. Ten by měl v debatě o dohodě pokračovat 9. ledna. Jak BBC s brexitem zklamala (silvestrovské čtení) číst článek Fox patří mezi přední zastánce odchodu Británie z EU. V rozhovoru s listem The Sunday Times nicméně uvedl, že v případě neschválení dohody si není jistý, zda by dal brexitu o moc větší šanci než "padesát na padesát". Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v rozhovoru s listem Welt am Sonntag upozornil, že Brusel se nesnaží za každou cenu udržet Británii v EU. "Bývá naznačováno, že naším cílem je udržet Spojené království v EU všemi možnými prostředky. To není naším záměrem. Chceme mít pouze jasno ohledně našich budoucích vztahů," prohlásil. Juncker rovněž uvedl, že Evropská komise respektuje výsledky britského referenda. "Pracuji s předpokladem, že odejdou, protože tak se obyvatelé Spojeného království rozhodli," řekl. Britští ministři nejsou jednotní v názoru na to, co by se mělo stát v případě, že poslanci v lednu dohodu s EU odmítnou. Ministryně práce Amber Ruddová, která je blízkou spojenkyní premiérky Mayové, nedávno uvedla, že v případě odmítnutí dohody by existoval "přesvědčivý argument" pro druhé referendum. Mayová přitom další lidové hlasování dlouhodobě odmítá. Nervozita kvůli brexitu stoupá. Jaké budou praktické dopady na Česko? | Video: ČTK | 18:11