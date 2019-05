před 15 minutami

Nedávný únik informace o možné roli čínské firmy Huawei při výstavbě britské mobilní sítě páté generace (5G) nepředstavuje porušení zákona. Uvedl to v sobotu náměstek šéfky londýnské policie Neil Basu, podle kterého by vyšetřování v tomto případě nebylo na místě. Kvůli zveřejnění plánů projednávaných na schůzi britské Národní bezpečnostní rady přišel o post nyní již exministr obrany Gavin Williamson. Ten však popírá, že by novináři měli zprávu od něj. Britská premiérka Theresa Mayová Williamsona z vlády vyhodila po interním vyšetřování.