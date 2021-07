Drahá a má krátký dojezd. Elektrický Harley je propadák, neprodává se ani se slevou

Prezident Joe Biden tvrdí, že Spojené státy jsou připraveny na nástup elektrických aut. Americké řidiče ale není vůbec snadné přesvědčit. V metropolitních oblastech USA se sice prohánějí vozy Tesla, ale na americkém venkově stále kralují bublavé, žíznivé spalovací motory.

Od našeho zvláštního zpravodaje v USA - Biden míní, že přišel čas tuto nedůvěru drtivé většiny amerických řidičů vůči elektřině zlomit. A tím průlomem podle něho bude, až automobilka Ford příští rok uvede na trh elektrickou verzi svého pickupu F-150, který je v klasické podobě nejprodávanějším automobilem v USA.

"Ta potvora je rychlá," pochvaloval si Joe Biden, když se letos v květnu v areálu automobilky Ford v Detroitu projel elektrickým monopostem F-150 Lightning. Jeho zrychlení je vskutku impozantní, z nuly na 100 kilometrů za hodinu zvládne za necelých pět sekund.

"Tahle motorka to umí za tři sekundy," říká Amy Henryová, vedoucí prodejny Harley-Davidson v Yorku v Pensylvánii. Dvě elektrické motorky, model Livewire, stojí hned u vchodu. Ve dvou barevných provedeních - oranžové a zelené - vypadají elegantně, hbitě, ostře.

Jenže ze všeho nejdříve si všimnete upozornění, že motorka je o 5000 dolarů zlevněná (v přepočtu téměř 110 tisíc korun). "Ani jednu. Nula," odpovídá Henryová na otázku, kolik kusů tohoto modelu, který Harley-Davidson uvedl na trh na podzim 2019, zatím prodala.

Henryová to říká šeptem, jako manažerka firemní prodejny, která je v Yorku navíc doslova na dohled od továrny Harley-Davidson, na to není vůbec hrdá. "Ale je to tak, tohle byl naprostý omyl," přiznává s tím, že měla dost zákazníků, kteří se na Livewire projeli. "Zkusili si to, někteří to i pochválili, ale nikdo si motorku pak nekoupil," dodává Amy. Ona sama se také svezla, a na rozdíl od některých zákazníků jí ani nevadilo, že elektrický Harley-Davidson postrádá tradiční hřmot klasického motoru.

"To se mi naopak líbilo, když slyšíte jen vítr. Ale tím největším problémem je tohle," vysvětluje a ukáže na původní cenovku, na které je suma 30 149 dolarů (více než 650 tisíc korun). Podle ní je to ve srovnání s klasickými motorkami Harley-Davidson naprosto přestřelené, kromě vyložených nadšenců do elektromobility v podstatě neprodejné.

Motorku dobíjíte jako mobil

Henryová jezdí každý den do práce na klasickém, několik let starém modelu Road Glide, který nový v její prodejně stojí ve vylepšené úpravě těsně pod 30 tisíc dolarů. "A co byste si vybral? Asi taky spíše tohoto Harleye než elektřinu," odpoví si sama na otázku, když stojí u masivního nablýskaného černého stroje, vedle kterého vypadá model Livewire jako chudý příbuzný.

Minulý rok byla Henryová v ústředním sídle firmy Harley-Davidson v Milwaukee na školení prodejců. A všichni tam podle ní měli podobnou zkušenost: Livewire je propadák. "Dalším problémem, který motorkáře odrazuje, je krátký dojezd," vysvětluje. V městském provozu, kdy se baterie Livewire při brždění motorem dobíjí, je to okolo 240 kilometrů.

"Ale na dálnici, když stále jedete, je to už jen 100 až 110 kilometrů. Jedna hodina jízdy, a pak musíte hodinu nabíjet," vrtí odmítavě až nevěřícně hlavou. A to hodina platí pro zvláštní dobíjející stanice. "Doma z běžné sítě to trvá celou noc. Máte motorku, a dobíjíte ji jako mobil," dodá Henryová.

Zákazníci se ptají i na celkovou životnost baterie, kolik by pak stála nová a zda se v budoucnu nezvýší současná, výhodně nízká cena za elektřinu při dobíjení. "Jenže na nic z toho neumím odpovědět, protože ani firma to neví," povzdechne si prodejkyně motocyklů Harley-Davidson.

Historie se opakuje?

Šedesátník Rick Servary celý život pracuje jako automechanik, posledních sedm let sám na sebe. Jeho malá provozovna v Eldersburgu na marylandském venkově (přes hodinu jízdy od Washingtonu) je rodinným podnikem. Syn mu pomáhá na autodílně, manželka vede účetnictví.

K otázkám novináře ohledně budoucnosti elektromobility v USA je nejdříve trochu nedůvěřivý. Zdá se, že se nechce nechat zdržovat od opravy klimatizace na jednom z vozů. Ale pak přece jen zabere dotaz, zda prezident Joe Biden a automobilka Ford nejsou příliš optimističtí, když model F-150 Lightning - tedy zmíněnou elektrickou verzi nejprodávanějšího vozu USA - avizují jako průlom elektromobility na americkém venkově.

"Já bych tomu docela věřil," uvažuje a jako první argument, v tomto případě podpůrný, uvede cenu. Základní model bude stát podle automobilky Ford necelých 40 tisíc dolarů (asi 870 tisíc korun). A od toho si zákazník navíc může odečíst 7500 dolarů (163 tisíc Kč) daňového zvýhodnění, které v současnosti na nákup elektromobilů poskytuje federální vláda.

"A to se už dostáváte na dobrou cenu, srovnatelnou s normálními pick-upy, přičemž provoz elektrického modelu pak může být úspornější," vypočítává automechanik, že žíznivý spalovací Ford F-150 si bere 12 litrů na 100 kilometrů. "Elektřina vychází levněji a například pro řemeslníky, kteří hodně popojíždějí, ale nejde o dlouhé štreky, to může být opravdu výhodné," dodává Rick Servary.

Když začínal jako automechanik, bylo to v době nástupu elektroniky do automobilů. "Jako mladého kluka mě to bavilo, zatímco chlapi, kteří byli tehdy staří, jako jsem teď já, se už počítače v autech odmítali učit," vzpomíná Rick. S elektrickými auty se prý teď historie tak trochu opakuje.

Už měl v dílně nějaké hybridní vozy, ale čistě elektrický vůz ještě žádný. "Jsou na trhu krátce, většinou v několikaleté firemní záruce. Kdybych opravdu musel a měl bych je začít opravovat, zaplatím si školení. Ale už se mi do toho nechce a předpokládám, že tak rychle to ani nepůjde. To už bude opravdu pro syna," uvažuje šedesátník Rick.

Mají jeden pokus

Jeho šestadvacetiletý syn Bryan při těch slovech vykoukne z garáže a ukáže se, že k elektrickým autům je skeptičtější než otec. "Pochybuju, že by se Američani jen tak vzdali svých benzinových motorů, tady na venkově to určitě půjde pomalu," říká Bryan. Ohledně ohlášeného elektrického modelu F-150 Lightning se ovšem s otcem na jedné věci shodnou.

"Nesmějí to ve Fordu zvorat. Musejí to auto pořádně odzkoušet. Jakmile by s tím měli zákazníci potíže, tak to celé zabijí," vysvětluje Rick. Podle něj i obecně platí pravidlo, že si nemáte kupovat nový model auta hned po vypuštění na trh, ale až později, až se vychytají chyby. "Ale ani tohle si nebudou moct ve Fordu s elektrickou F-150 dovolit, mají jeden pokus," je přesvědčen dlouholetý automechanik a jen syn souhlasně přikyvuje.

Amy Henryová, prodavačka motocyklů Harley-Davidson v Yorku, potvrzuje jinými slovy to samé - a z ní už navíc mluví osobní zkušenost s neúspěchem úvodního modelu elektrického modelu motorky Livewire.

"Já si ale myslím, že nejméně na jednu generaci je to ztracené. Musejí dorůst zákazníci, kteří si už nebudou pamatovat potíže s tímhle startovním modelem," kývne Henryová hlavou směrem ke dvojici strojů Livewire.

O kousek dál je v její prodejně vystaven elektrický model motorky pro děti, Harley-Davidson Iron e12. Také je zlevněný, o 230 dolarů. "Ale to je naše speciální nabídka, ne že by se neprodával. Tohle je velmi oblíbené, na něm teď nejmenší děti začínají," říká vedoucí prodejny.

Elektrický Harley-Davidson se tedy v USA už přece jen prosadil. Ale zatím jen ve věkové kategorii tři až pět let. Zatímco pro dospělé je aktuální vlajkovou lodí firmy Harley-Davidson zbrusu nové masivní cestovní enduro Pan Americana, s motorem o obsahu 1250 kubíků a se spotřebou šet litrů na 100 kilometrů.

Video: Joe Biden se projel v novém elektromobilu Ford