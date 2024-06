Tohle Orbánovi nevyšlo. EU se obávala jeho odporu, a tak na poslední chvíli jednala

Maďarsko se 1. července ujme půlročního předsednictví Rady Evropské unie, zablokovat zahájení vstupních rozhovorů s Ukrajinou se ale maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi nepodaří. Respektive nepodařilo.

"V Evropské unii vytvořili takzvanou myší díru, kterou proklouzly na začátek dálnice do EU Ukrajina a Moldavsko. Jinými slovy oproti původním plánům se zahájení rozhovorů s těmito dvěma zeměmi stihlo ještě za končícího belgického předsednictví," říká Kateřina Šafaříková v nové epizodě podcastu E40: napříč kontinentem.

Zdůrazňuje, že v případě Ukrajiny ale půjde o běh na velmi dlouhou trať. "Překvapilo by mě, kdyby EU byla připravena na její členství dříve než za deset let. Ráda bych se mýlila," komentuje to.

Martin Novák se v epizodě vrací ke své reportážní cestě na Ukrajinu, kde strávil týden na frontové linii blízko ruské hranice. "Ukrajinci bojují nejen proti Rusům, ale i proti myším. Rozkousaly jim kabel od Starlinku a oni musí věšet v bunkrech jídlo do tašek ke stropu, protože jinak po něm myšáci tvrdě jdou," popisuje.

Novináři se v podcastu věnují také nadcházejícím francouzským a britským parlamentním volbám. Tomu, nakolik se v Londýně a Paříži změní politika vůči Ukrajině. "Předseda francouzského Národního sdružení Jordan Bardella řekl, že vojenská a ekonomická pomoc Kyjevu bude pokračovat, což je dobrá zpráva. Vyloučil ale vyslání francouzských vojáků na bojiště a je proti tomu, aby ukrajinská armáda používala francouzské zbraně proti cílům na ruském území," vysvětluje Šafaříková.

Podle Nováka to ale není až tak podstatné, protože Ukrajinci ze západních zbraní používají hlavně americké rakety ATACMS a britské Storm Shadow. Ve Velké Británii Labouristická strana slibuje, že po očekávaném vítězství v červencových volbách bude podporovat Ukrajinu. "Strana se ve vedení zbavila ultralevicových 'chcimírů', jako byl například bývalý předseda Jeremy Corbyn," říká Novák.