Mobily, pračky, čipy. Rok od začátku války se obchodu mezi Ruskem a Čínou daří

Z ruského trhu odešly po začátku války na Ukrajině známé značky elektroniky a chytrých telefonů iPhone a Samsung. Stejně jako módní H&M, automobilka Volkswagen a další. Kvalitní mléčné výrobky, léky nebo vybavení domácnosti, které Rusové dříve běžně vídali na pultech obchodů, nahradily levnější náhražky. Jedna země Rusku pomáhá, aby nebylo v izolaci: Čína.

Import zboží do Ruska nejprve loni klesl a západní země doufaly, že pomocí sankcí dostanou zemi zodpovědnou za válku na Ukrajině do izolace. Jenže téměř rok od začátku invaze se ukazuje, že Rusko si našlo zboží jinde, případně oblíbené zahraniční značky dováží přes spřátelené státy.

Mobilní telefony, pračky, autosoučástky nebo počítačové čipy Rusko nakupuje od zemí, jako je Arménie, Indie, Bělorusko, Kazachstán nebo Kyrgyzstán. Import zahraničního zboží do Ruska se dostal nebo již brzy dostane na stejnou úroveň jako před válkou.

"Hlavní podíl na zotavení má především Čína a Turecko," vysvětluje pro americký deník New York Times ekonom Matthew Klein. Jen dovoz z Číny do Ruska v uplynulém roce stoupl o 50 procent oproti roku 2021 a vzájemný obchod dosáhl rekordních 190 miliard dolarů (4,1 bilionu korun), píše agentura Reuters. Stoupl i ruský vývoz do Číny, a to meziročně o třináct procent.

Z Číny putoval do sousedního státu například neopracovaný hliník a spotřební zboží. Rusko zase loni poslalo do Číny tolik ropy, že předběhlo Saúdskou Arábii jako jejího největšího dovozce a zároveň se stalo druhým největším dodavatelem zemního plynu v plynovodech a čtvrtým v dodávkách zkapalněného zemního plynu do komunistické země.

Brzy by se také měla obnovit možnost cestování mezi oběma zeměmi, které chtějí prohlubovat svou strategickou spolupráci, prohlásil Čang Chan-chuej, čínský ambasador v Rusku.

Kromě toho americké úřady tvrdí, že podle jejich důkazů čínské státní firmy dodávají Rusku vybavení používané na Ukrajině. Nemělo by však jít o smrticí zbraně, ale například neprůstřelné vesty a helmy, píše agentura Bloomberg. Washington se čínské vlády v druhé polovině ledna zeptal, zda si toho je vědoma. Státní firmy mají nad sebou různou úroveň kontroly a je možné, že se tak děje bez vědomí vedení komunistické strany.

"Budeme nadále Číně říkat, jaké jsou dopady poskytování materiální pomoci Rusku k válčení na Ukrajině. Mluvili jsme několikrát o tom, co by pro nás znamenalo, kdyby někdo podporoval ruskou agresi na Ukrajině," uvedla mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová.

"Můj starý přítel"

Úzká spolupráce mezi Čínou a Ruskem vzkvétá podle odborníků z více důvodů. Jedním z nich je prohlášení o "přátelství bez hranic", které ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching podepsali ještě před začátkem invaze, konkrétně 4. února 2022. V něm se obě strany zavázaly k politické, ekonomické i vojenské spolupráci a společnému postupu proti Západu.

Peking se zároveň nepřipojil k sankcím proti Rusku a výzvy k tomu považuje za zasahování do suverenity země. I přes čilý obchod mezi státy ale zaujalo čínské vedení k válce na Ukrajině neutrální postoj.

Dalším důvodem by měl být osobní vztah mezi oběma vůdci, kteří o sobě v minulosti mluvili jako o nejlepších přátelích. Za posledních jedenáct let, co je Si generálním tajemníkem komunistické strany, se s Putinem potkal více než čtyřicetkrát, naposledy loni na podzim. Další setkání by mělo proběhnout letos na jaře v Moskvě.

Postupně se rozvíjelo i jejich vzájemné oslovování. Z "drahého prezidenta" přes "drahého přítele" až k "mému starému příteli", připomíná časopis The Diplomat.

Jediná hranice rusko-čínského přátelství

Důkazem dobrých vztahů může být i chystané únorové námořní cvičení Ruska a Číny u břehů Jihoafrické republiky (JAR), která se přidá. I ona zaujala k válce na Ukrajině neutrální postoj a vojenského cvičení s oběma zeměmi se zúčastnila už v roce 2019.

Přesto se podle odborníků zdá, že vzájemné přátelství mezi Čínou a Ruskem má určité hranice, při jejichž překročení by Peking sám mohl čelit sankcím a ochlazení vztahů se Západem. "Ukazuje se, že tu jsou limity, minimálně co se týká Siho neochoty dodávat Rusku armádní pomoc, o kterou Putin v souvislosti s válkou na Ukrajině požádal," zhodnotil loni v prosinci podle americké stanice CNN ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns. Dodal, že dosud se neobjevily žádné důkazy naznačující, že by Rusko na Ukrajině používalo čínskou techniku.

Video: Rusko používá proti Ukrajině íránské kamikadze drony Shahed 136 (17. 10. 2022)