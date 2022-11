Po kritice polské vlády ho suspendovali. Soudce se nyní může vrátit do práce

Polský soudce Igor Tuleya, jenž patří ke známým kritikům justičních reforem prosazovaných vládou národních konzervativců, se může vrátit do práce. Podle agentur PAP a AP o tom v úterý rozhodl polský Nejvyšší soud, jenž anuloval jeho předchozí suspendování z funkce. Nové rozhodnutí podle AP uvítala řada soudců a zastánců nezávislosti soudů.

Tuleyu před dvěma roky suspendovala - nyní už zlikvidovaná - disciplinární komora nejvyššího soudu. Zbavila ho imunity, což se rovnalo pozastavení výkonu jeho funkce.

Prokuratura chtěla Tuleyu stíhat za to, že v roce 2017 umožnil médiím účastnit se soudního stání, které se týkalo sporného jednání parlamentní většiny bez menšinové opozice. Kromě jiného prý překročil své pravomoci. Polská opozice obvinění proti Tuleyovi označila za politicky motivovaná a odporující normám EU o právním státě.

Nyní takzvaná komora profesní odpovědnosti Nejvyššího soudu podle listu Gazeta Wyborcza dospěla k závěru, že se Tuleya nedopustil žádného trestného činu. Tuleya v reakci na rozhodnutí agentuře PAP řekl, že má pocit, jako by se ocitl v románu Franze Kafky. "Byl jsem suspendován něčím, co není soud, a vrátilo mě zpět do služby něco, co není soud. Mám pocit, jako kdybych byl poslední dva roky ve snu," uvedl soudce.

Polský prezident Andrzej Duda v červnu podepsal novelu zákona, která zrušila spornou disciplinární komoru, vnímanou kritiky jako nástroj vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) k trestání neposlušných soudců. Nahradila ji právě komora profesní zodpovědnosti, která však podle opozice neznamená obnovení vlády práva v polské justici.

Letos Tuleyovi návrat do práce povolila už předsedkyně varšavského okresního soudu. Předseda odvolacího soudu ve Varšavě toto rozhodnutí ale posléze podle dřívějších informací zrušil. Nyní Tuleya agentuře PAP řekl, že chystá vrátit do práce ve středu. "Jsem ale připraven na jakýkoliv zvrat," dodal soudce.

Polský disciplinární systém pro soudce se stal součástí širšího sporu mezi Varšavou a Evropskou unií. Zatím není jasné, zda Tuleyovo opětovné uvedení do funkce bude stačit k ukončení patové situace mezi Varšavou a EU, která blokuje Polsku pomoc ve výši miliard eur kvůli tomu, co vnímá jako vládní podrývání nezávislosti polské justice, píše AP.

Postup Nejvyššího soudu je podle této agentury vnímán jako rána pro ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra, který zaujal nekompromisní postoj vůči Bruselu. Někteří další vládní představitelé chtějí v soudní oblasti přistoupit na kompromis, aby země získala peníze z fondu obnovy. Premiér Mateusz Morawiecki prohlásil, že nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu prokázalo jeho nezávislost, což je podle něj nejdůležitější.