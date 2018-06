Pluto je živější, než jsme si mysleli. NASA na jeho povrchu objevila metanové duny jako na poušti

Duny na povrchu Pluta tvoří zmrzlý metan, který má podobnou strukturu jako písek. Rozfoukal ho tam slabý vítr vanoucí z okolních hor.

Washington - Pluto si připravil pro astronomy nové překvapení. Na jeho povrchu jsou duny tvořené zmrzlým metanem, který má podobnou strukturu jako písek.

Nový objev podle vědců znamená, že ačkoliv trpasličí planeta kroužící kolem Slunce na samotném okraji naší solární soustavy není skutečnou planetou, je minimálně stejně zajímavá a svět na ní je mnohem dynamičtější, než se zdálo.

Duny na Plutu objevila vesmírná sonda New Horizons vyslaná americkou NASA, když kolem ní prolétla v roce 2015. Vzniknout mohly díky mírnému větru, který na povrchu Pluta vane rychlostí asi 35 kilometrů v hodině.

Doposud se předpokládalo, že atmosféra na Plutu je příliš tenká na to, aby se na jeho povrchu mohlo vytvářet něco, co připomíná pozemské pouště.

"Přestože je Pluto tak vzdálený od Země a tak chladný, objevuje se na něm řada procesů, které jsme vůbec nečekali. Je mnohem zajímavější, než jsme si mysleli, a dává nám najevo, že rozhodně stojí za návštěvu," cituje britský list The Guardian americkou astronomku Jani Radebaughovou

Pluto je trpasličí planeta menší než náš Měsíc a kolem Slunce obíhá ve 40krát větší vzdálenosti než Země. Jeho povrch je plný údolí, hor, plání a kráterů. Všechno je ale zmrzlé. Stejně jako metan, oxid uhelnatý, oxid uhličitý nebo dusík, což jsou látky vyskytující se na Zemi běžně v plynném skupenství.

Metanové duny na Plutu podle vědců připomínají kalifornské Údolí smrti nebo třeba čínskou poušť Taklamakan, i když jejich složení je jiné.

"Má to (zmrzlý metan) trochu menší hustotu než písek," vysvětluje Radebaughová. "V ruce by se to zdálo lehčí, ale přesto zrnité, trochu by se to v rukách táhlo a pod nohama by to křoupalo. Člověk by měl pocit, že je na trochu jiné pozemské písečné duně."

Vítr, který na povrchu Pluta vane, je nejspíš vzduch proudící z vrcholků hor. Vědci věří, že na nich existují zásoby metanu.

"Je skutečně vzrušující moci se podívat na tento svět a zjistit, že to není jen zmrzlá ledová kulička na vnější straně sluneční soustavy. Vidíme tam dynamický svět, který se i dnes neustále mění a utváří," vysvětlil důležitost objevu doktor Matt Telfer, autor studie vydané v časopise Science.

Duny byly nalezeny kromě Pluta ještě na Marsu, Venuši a na Titanu, jednom z měsíců Saturnu.

Video: NASA "přistála" na Plutu. Takhle zblízka jste trpasličí planetu ještě neviděli