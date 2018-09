Petrov má ve složce číslo na ruské ministerstvo obrany, píše Guardian

Složka s informacemi o cestovním pasu Alexandra Petrova je opatřena nápisem "přísně tajné" a nařízením "neposkytovat žádné informace", u něhož je napsáno telefonní číslo.

Londýn - Alexandr Petrov a Ruslan Boširov podezřelí z otravy bývalého ruského agenta a jeho dcery v Británii jsou podle zjištění investigativních novinářů spojeni s ruským ministerstvem obrany. Napsal to britský list The Guardian.

Sergej Skripal a jeho dcera Julije byli otráveni 4. března nervovým jedem novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Po týdnech v intenzivní péči lékařů se nakonec oba zotavili.

Britští prokurátoři minulý týden identifikovali dva podezřelé z uvedeného zločinu, kteří v době útoku 4. března byli v Salisbury pod jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Oba jsou podle Londýna agenty ruské vojenské rozvědky GRU. Moskva možnost ruské účasti na otravě od začátku vylučuje.

Když reportér listu The Observer (nedělní vydání Guardianu) na toto číslo v sobotu zavolal, ozvala se mu recepce ruského ministerstva obrany. Přítomný úředník prohlásil, že nebude s novináři mluvit a žádné informace neposkytne.

Dokumenty zveřejnila nezávislá investigativní skupina Bellingcat, která zahájila svou činnost zkoumáním útoků v Sýrii, a ruský investigativní server The Insider. Oba tyto subjekty se rovněž od roku 2014 specializují na odkrývání informací o ruských vojácích působících aktivně na Ukrajině.

Z dokumentů, které skupina Bellingcat a server The Insider publikovaly, dále vyplývá, že Petrov a Boširov si koupili letenky na cestu do Anglie na poslední chvíli. To je v rozporu s jejich tvrzením, že svůj výlet do Salisbury dlouho dopředu plánovali.

Stránka s údaji o Petrovovi, kterou investigativní novináři získali, neposkytuje téměř žádné životopisné údaje o této osobě a žádné informace o její minulosti před rokem 2009. To je podle listu The Guardian u 39letého muže naprosto výjimečné. Oddělení, které vydává pasy, obyčejně takto postupuje v případě osob, které pracují pro vládu, konstatoval The Guardian.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí zprávu odmítla a uvedla, že investigativní skupina Bellingcat je podle jejího názoru napojena na západní tajné služby. Poukázala přitom na přístup skupiny k ruské databázi, která není veřejně dostupná.

Dva muži, kteří se podobali podezřelým z útoku v Salisbury, ve čtvrtečním rozhovoru s ruskou televizní stanicí RT připustili, že město v březnu navštívili jako turisté, odpovědnost za otravu ale odmítli. Údajně si jen chtěli v Salisbury prohlédnout katedrálu. Jejich výpověď podle řady názorů působila nepřesvědčivě.