Petr Pavel přiletěl do Polska, Duda ho přijal s vojenskými poctami

S tradičními vojenskými poctami přijal ve čtvrtek českého prezidenta Petra Pavla ve Varšavě jeho polský protějšek Andrzej Duda. K Prezidentskému paláci přijel Pavel s manželkou Evou v 11:00. Během dne se setká také se zástupci polského parlamentu nebo české menšiny. Návštěva Polska je jeho druhou zahraniční cestou po inauguraci z minulého týdne. Na první byl v pondělí a v úterý na Slovensku.

Zatímco do Bratislavy se prezidentský pár vydal autem, do Varšavy kvůli vzdálenosti přiletěl vládním speciálem. Po příjezdu k prezidentskému paláci ho před nastoupenou vojenskou jednotkou uvítal Duda s manželkou. Součástí ceremoniálu byly i státní hymny obou zemí.

Následovat bude setkání obou prezidentských párů, soukromá schůzka prezidentů, jednání národních delegací a tisková konference.

Pavel se do Polska vydal pouhý týden po své inauguraci. Brzkou cestu v případě svého zvolení slíbil již před volbami v reakci na vyjádření svého protikandidáta Andreje Babiše, který zpochybnil případnou českou pomoc Polsku a Pobaltí v případě vojenského napadení. Záměr navštívit Polsko zopakoval i po volbách při setkání s Dudou na bezpečnostní konferenci v Mnichově.

Dá se očekávat, že s Dudou bude český prezident mluvit kromě vzájemných vztahů i o válce na Ukrajině. Polsko patří mezi přední podporovatele Ruskem napadené země. Bavit by se mohli i o budoucnosti visegrádské čtyřky, do které ještě patří Slovensko a Maďarsko. Pavel opakovaně vyjádřil pochybnosti o funkčnosti spolku. Česko, Polsko a Slovensko mají v současné době významně rozdílný náhled na ukrajinský konflikt než Maďarsko. Kritice ale dlouhodobě čelí i Polsko, a to kvůli dodržování principů právního státu.

Odpoledne Pavel položí věnec u hrobu neznámého vojína a poobědvá s předsedkyní Sejmu Elžbietou Witekovou. Jednat bude i s předsedou polského Senátu Tomaszem Grodzkým. V plánu má český prezident i setkání s krajany u české ambasády na náměstí Václava Havla nebo večeři s Dudou.

V Polsku Pavel zůstane do pátku, kdy se sejde s předsedou vlády Mateuszem Morawieckým a navštíví evropskou pohraniční agenturu Frontex. Poté delegace přeletí na letiště Rzeszów na východě země. To od počátku války na Ukrajině slouží jako překladiště pro vojenskou pomoc, kterou této zemi poskytují západní státy.

První dáma má částečně separátní program. V době jednání Pavla v Prezidentském paláci si s Dudovou manželkou Agatou Kornhauserovou-Dudovou prohlédne Královský zámek, společně také poobědvají.