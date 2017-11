Poslední fotku mají z letiště. Pět přátel z Argentiny zemřelo během teroristického útoku v New Yorku

před 45 minutami

Teroristický útok v New Yorku. | Foto: Reuters

Terorista Sayfullo Saipov z Uzbekistánu v úterý v New Yorku zabil svou dodávkou osm lidí. Mezi nimi i pět přátel z Argentiny, kteří do amerického města přijeli oslavit 30. výročí složení maturity.

New York - Skupina deseti přátel z Argentiny přijela do New Yorku oslavit 30. výročí od složení maturity.

Polovina z nich zemřela v úterý při teroristickém útoku, který spáchal 29letý Uzbek Sayfullo Saipov.

Éste es el grupo de rosarinos afectados en el atentando en NY. Promoción 87 del Politécnico. Al menos 1 muerto (Ariel Erlij) y 4 heridos. pic.twitter.com/LIhaVqFKJy — Hernán Funes (@HernanFunes) November 1, 2017

Argentinci zrovna projížděli na kole západním Manhattanem, když krátce po třetí hodině odpolední místního času vjela bílá dodávka přes cyklostezku na chodník. Řidič zabil osm lidí a několik dalších zranil, než ho policie zastavila.

Pět z nich byli Argentinci, potvrdilo tamní ministerstvo zahraničí.

Bylo jim mezi 48 a 49 lety. Výlet do New Yorku zorganizoval Ariel Erlij, úspěšný obchodník z argentinského města Rosario ležícího severozápadně od metropole Buenos Aires.

Svým přátelům z univerzity pomohl zaplatit letenky, sám ale kvůli komplikacím téměř neodletěl. Do New Yorku se dostal až s denním zpožděním.

V úterý odpoledne se už všichni pohromadě vydali na Manhattan. Srážku s bílou dodávkou Ariel Erlij nepřežil. Kromě něj zemřeli i Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco a Hernán Ferruchi.

Zbyla po nich jen společná fotka na letišti v Buenos Aires.

"Čtyři zemřeli na místě a pátý zemřel v sanitce při převozu do nemocnice," cituje úřady argentinský deník La Nacion.

V jejich rodném městě Rosario, kde všichni přátelé působili jako úspěšní obchodníci a architekti, byl vyhlášen třídenní smutek. Argentinský prezident Mauricio Macri vyjádřil na svém Twitteru rodinám obětí hlubokou soustrast.

Profundamente conmovido por las trágicas muertes de esta tarde en NY. Nos ponemos a disposición de los familiares de las víctimas argentinas — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2017

Argentinci nebyli jedinými cizinci, kteří v úterý na Manhattanu zemřeli.

Šestou obětí je osoba belgické národnosti, píše s odkazem na belgické úřady stanice BBC. Zbylé dvě oběti ještě nebyly identifikovány.