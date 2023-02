Pět let od Kuciakovy vraždy. Slovensko nesmí rezignovat na slušnost, řekla Čaputová

Ani pět let po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové nesmí Slovensko podle prezidentky Zuzany Čaputové rezignovat na volání po slušnosti v politice. Čaputová to v úterý řekla novinářům poté, co v centru Bratislavy uctila památku zavražděné dvojice. Podle vyšetřovatelů byla motivem vraždy Kuciakova investigativní práce.

"Slušnost je to poslední, co nás při charakteristice slovenské politiky napadne. Lež se chce legitimizovat jako alternativní názor, u politiků často slova předbíhají myšlenky. Navzdory tomu nesmíme na slušnost rezignovat, hlavně nesmíme zapomenout na to, po čem jsme na náměstích před pěti lety volali, když se budeme opět rozhodovat například ve volbách," uvedla Čaputová. Hlava slovenského státu naopak ocenila vyšetřování podezření ze závažné kriminality, korupce či zneužívání moci v minulosti. Související Tajné zprávy usvědčují Kočnera. Přečtěte si, jak psal o Kuciakovi své volavce Infografika Vražda Jána Kuciaka v roce 2018 vyústila v mohutné demonstrace a v demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica, jehož strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) o dva roky později po porážce v parlamentních volbách skončila v opozici. Následně policie začala stíhat vícero lidí v různých kauzách z doby, kdy byl Směr-SD u moci. Po prosincovém pádu nynější vlády premiéra Eduarda Hegera a před zářijovými předčasnými volbami je Směr-SD druhou nepopulárnější stranou v zemi. Výročí vraždy Kuciaka a Kušnírové si připomínají také slovenská média, která kromě jiného mapují politický a společenský vývoj v zemi za posledních pět let. Například listy Sme a Pravda kritizovaly šéfa nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče za způsob výkonu politiky poté, co OLaNO, jež se vymezovalo vůči Ficově straně, v roce 2020 přesvědčivě vyhrálo parlamentní volby. "Mnozí mu uvěřili, semkli se a zvolili ho premiérem. Jenomže Matovič promarnil jejich důvěru a masivní vůli měnit zemi. Mnohé tak dotlačil k přesvědčení, že si nezasloužíme lepší budoucnost," napsal list Sme. "Igor Matovič vytvořil falešnou iluzi spasitele proti korupční hydře. Svým řáděním ovšem dosáhl jen toho, že jedni se cítí být podvedeni neřešením systémové nespravedlnosti a druzí vnímají Kuciakův odkaz ještě negativněji," uvedla Pravda. Související Kočnerovy výhrůžky a šifry: Projděte si důkazy, které před soudem neobstály Infografika Média také připomenula, že zatímco vykonavatelé Kuciakovy vraždy, při které byla zastřelena i novinářova snoubenka, a jeden z prostředníků zločinu už byli pravomocně odsouzeni, dva další lidé v kauze nadále čelí obžalobě. Mezi nimi je i Marian Kočner, kterého žalobce viní z objednání Kuciakovy vraždy. Výročí Kuciakovy vraždy si Slovensko připomíná různými akcemi. Jejich součástí jsou také diskuse či slovenská premiéra dokumentu Kuciak: Vražda novináře, který mohli loni vidět návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.