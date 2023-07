"Patří to k povaze války." Americký generál prozradil, proč je protiofenziva pomalá

Současná ukrajinská protiofenziva je pomalejší, než se čekalo. Ukrajinská vojska nicméně stále postupují kupředu. Nejvýše postavený americký generál Mark Milley vyzval svět, aby si přestal dělat iluze.

Hlavním cílem dlouho očekávané ofenzivy, kterou ukrajinská vojska zahájila na začátku června, je osvobodit Ruskem okupovaná území na jihu a východě země. "Jde to pomaleji, než lidé předpovídali. Mě to nepřekvapuje," řekl Milley ve washingtonském Národním tiskovém klubu.

"(Protiofenziva) postupuje vytrvale, cílevědomě, propracovává si cestu přes velmi obtížná minová pole, 500 metrů denně, 1000 metrů denně, 2000 metrů denně a podobně," popsal generál, jak vypadá ve skutečnosti začátek ukrajinského tlaku na agresora. Jde podle něj o velmi pomalý a uvážlivý postup.

"Bude to velmi dlouhé a bude to velmi, velmi krvavé. A nikdo by si o tom neměl dělat žádné iluze… Takže ano, jistě, jde to trochu pomalu, ale to patří k povaze války," zdůraznil šéf sboru náčelníků štábů armády USA Milley.



Ukrajina do konce června během své protiofenzivy podle informací britského ministerstva obrany zatím osvobodila asi 300 kilometrů čtverečních území, tedy přibližně dvojnásobek toho, co Kyjev oficiálně oznámil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už ve svém dřívějším vyjádření uvedl, že postup na bojišti je pomalejší, než by bylo žádoucí. Postup podle něj zpomaluje právě i zaminované území. Řekl také, že nelze očekávat okamžité výsledky "jako v hollywoodském filmu". Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov minulou středu řekl, že hlavní část protiofenzivy ale ještě nezačala.

Milley také minulý pátek řekl, že Spojené státy zvažují poskytnutí kazetové munice Ukrajině. Poznamenal, že ruské jednotky ji používají na bojišti od začátku své agrese a že ukrajinské síly obdržely kazetové bomby od jiných spojenců a tyto zbraně nasadily.

Kazetové bomby jsou zbraně, které se otevírají ve vzduchu a uvolňují submunici neboli "bomby", které jsou rozptýleny na velké ploše a jsou určeny k ničení více cílů najednou. Podle Mezinárodního výboru Červeného kříže mají vysokou míru selhání při výbuchu, v některých nedávných konfliktech až 40 procent. Zastánci zákazu kazetových bomb tvrdí, že zabíjejí bez rozdílu a ohrožují civilisty ještě dlouho po použití.