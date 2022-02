Pařížské čtvrti poprvé v historii propojí lanovka, lidé se bojí ztráty soukromí

Několik lidnatých pařížských čtvrtí na jihovýchodním okraji francouzské metropole by měla do roku 2025 propojit lanovka. Tento týden byla schválena studie proveditelnosti lanové dráhy, která by měla mít pět zastávek a na délku 4,5 kilometru. Câble A, tedy lanovka A, má předměstí propojit s konečnou linky metra číslo osm.

Nevšední druh městské dopravy má usnadnit propojení mezi sítí škol, univerzit, nemocnic a úřadů rozesetých po celé oblasti, informovala agentura Bloomberg. Vést by měla z konečné stanice metra Créteil - Pointe du Lac do Villeneuve-Saint-Georges. Lanovka byla poprvé navržena v roce 2008. Její propagátoři argumentují tím, že přidání běžných spojů veřejné dopravy do této oblasti by bylo komplikované a nákladné. Oblast je kopcovitá, a navíc ji protíná několik dálnic, trať rychlovlaku TGV a koleje vedoucí do velkého nákladního železničního depa. Položení tramvajové trati by vyžadovalo rozsáhlé inženýrské práce v podobě mostů a tunelů. Lanová dráha tyto překážky překoná, její nároky na půdu jsou minimální: kromě stanic potřebuje pouze prostor pro sloupy. Náklady na projekt byly vyčísleny na 132 milionů eur (3,2 miliardy Kč). Vzhledem k tomu, že lanovka bude na elektřinu, nezvýší znečištění ovzduší v oblasti ani emise skleníkových plynů. Návrh se dlouho odkládal kvůli kontroverzím, které vyvolaly obdobné projekty. Lanové dráze se také vzpírají někteří Pařížané, kteří bydlí v blízkosti plánované trasy. Obávají se, že jim pasažéři budou nahlížet do dvorů a oken, a nepřejí si ani, aby jim klid narušoval hluk a světlo. Jeden z problémů by mělo vyřešit technické řešení oken, která v blízkosti domů nebudou průhledná. Tento trik už funguje v městské lanové dráze v přístavním městě Brest na západě Francie. Okna se v ní automaticky zamlžují, když se přiblíží k domům. Câble A může být nakonec jen jednou z mnoha lanových drah v metropoli nad Seinou. V oblasti zvané Velká Paříž nyní zvažují dalších pět návrhů na lanovky. Žádný z nich ale zatím nedospěl do stejné fáze vývoje.