Papež oficiálně povolil ženám, aby se staly ministrantkami

Provozovatelé vleků a lanovek budou mít za nucené uzavření nárok na kompenzaci 210 až 530 korun za den. Podpora ve formě dotace na provozní náklady se bude počítat podle míst a typu přepravních zařízení. Příspěvek bude podnikatelům náležet za období od 27. prosince do 22. ledna. Příjem žádostí do programu COVID sport III Lyžařská střediska, který dnes schválila vláda, by měl začít v lednu. V tiskové zprávě to v pondělí uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které program připravilo. Asociace vlekařů podle svého vyjádření program kompenzací přivítala. Bez pomoci by podle ní mnoho areálu nemuselo přežít, věří v opětovné otevření.