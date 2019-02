Církev musí vyléčit vážné rány. Papež promluvil na historickém summitu o zneužívání

Papež František ve Vatikánu zahájil bezprecedentní summit představitelů katolické církve o ochraně mladistvých a nezletilých v církvi. Zdůraznil, že římskokatolická církev cítí odpovědnost a že katolíci očekávají konkrétní opatření.

Schůzka se koná za velkého zájmu na pozadí skandálů se sexuálním zneužíváním mladistvých kněžími. Vede ji papež František a potrvá do neděle. České katolíky zastupuje předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka.

Římskokatolická církev by měla vyslyšet "nářek maličkých, dožadujících se spravedlnosti", řekl papež v úvodní krátké promluvě. Zdůraznil, že katolíci a oběti neočekávají jednoduché a předvídatelné odsudky, ale "konkrétní a účinná opatření". Zlo sexuálního zneužívání dětí kněžími musí být podle něj proměněno v porozumění a očištění.

František před zhruba 190 účastníky summitu prohlásil, že církev musí "vyléčit vážné rány, které způsobil pedofilní skandál mladistvým a věřícím". Čtyřdenní schůzka začala modlitbami a na programu má dále projevy či semináře o ochraně dětí, o prevenci před zneužíváním a o zastavení snah tutlat provinění.

Agentura AP píše, že i více než 30 let po propuknutí prvních skandálů v Irsku a Austrálii a 20 let poté, co zasáhly i Spojené státy, biskupové a další vysocí představitelé římskokatolické církve v mnoha částech Evropy, Latinské Ameriky, Afriky a Asie stále popírají sexuální zneužívání ze strany duchovenstva nebo problém bagatelizují.

Podle české sekce Vatikánského rozhlasu bude každý den summitu končit společnou modlitbou, při níž dostanou hlas představitelé obětí. Na závěr setkání papež přednese závěrečnou promluvu.

Lépe prověřovat kandidáty na kněží

Čtvrtek je věnován otázce odpovědnosti biskupů. Se svými příspěvky vystoupili například kardinál Luis Antonio Tagle z Filipín nebo arcibiskup Charles Scicluna z Malty.

Tagle se neubránil slzám, když četl poznámky se svého proslovu, v němž přiznal, že biskupové svým obětem způsobili rány. Scicluna, který je expertem Vatikánu na sexuální zločiny, pak řekl, že církev by se měla podívat na způsob jmenování kněží a biskupů.

"Otázka budoucího prověřování kandidátů kněžství je zásadní," zdůraznil Scicluna. Podtrhl také, že biskupové musí spolupracovat s civilními úřady a osvojit si "kulturu zveřejňování".

Na úvod zasedání jeho účastníci vyslechli také výpovědi některých obětí, zachycené na video. Jedna Afričanka řekla, že kněz, který ji začal znásilňovat v 15 letech, ji přinutil ke třem potratům a bil ji, když mu odpírala sex.

Mužská oběť z Chile zase představeným církve řekla, že obětem způsobili další bolest tím, že oběti diskreditovali a provinilé duchovní chránili. "Jste lékaři duše, a přesto jste se, až na vzácné výjimky, v některých případech proměnili ve vrahy duše, ve vrahy víry," řekl Chilan.

Má papež šanci?

K jednáním se sešly téměř dvě stovky čelných katolických představitelů z desítek zemí, včetně asi 110 předsedů národních biskupských konferencí, představení mužských i ženských řádů či experti.

Mezi účastníky jsou i lidé, kteří zveřejnili své, většinou mnoho let staré, traumatizující zkušenosti a hodlají přesvědčit Vatikán, aby mimo jiné zajistil potrestání viníků i duchovních, kteří jejich počínání kryli. Organizace zastupující oběti požadují mimo jiné i to, aby byla jasná definice nepřípustných sexuálních činů zakotvena přímo v církevním právu.

Vatikán dal minulý víkend najevo, že nehodlá tolerovat sexuální obtěžování ani mezi nejvyššími kleriky. František propustil ze stavu duchovních bývalého amerického kardinála Theodora McCarricka, který byl obviněn ze zneužití nezletilých.

Papež sice již delší dobu vyhlašuje, že církev čítající přes 1,3 miliardy věřících se musí od nepřípustných činů minulosti očistit, podle kritiků však nemá v této snaze jednoznačnou podporu zvláště konzervativně laděných duchovních.

