Pád egyptského letounu zavinil zřejmě požár v kabině. Neštěstí z roku 2016 nikdo nepřežil

Letadlo společnosti EgyptAir na lince Paříž-Káhira se v květnu 2016 zřítilo do Středozemního moře. Neštěstí nepřežil nikdo z 66 lidí na palubě, včetně 40 Egypťanů a 15 Francouzů. Prověřovanou verzí byl i teroristický útok.

Paříž - Letadlo společnosti EgyptAir na lince Paříž-Káhira, které se v květnu 2016 zřítilo do Středozemního moře, havarovalo nejspíše kvůli požáru v pilotní kabině, avšak egyptské úřady dosud tuto hypotézu neprověřily. Uvedli to vyšetřovatelé z francouzského úřadu pro bezpečnost civilního letectví BEA.

Ti nadále dávají přednost verzi o požáru, přestože je jejich egyptští kolegové již na konci předloňského roku vyrozuměli o "nálezu stop výbušnin" na pozůstatcích obětí katastrofy. To vedlo k tomu, že další vyšetřování převzala v souladu s egyptskými zákony generální prokuratura.

Francouzi nicméně brali toto tvrzení skepticky, protože k pádu letounu se nepřihlásila žádná teroristická organizace. Neštěstí nepřežil nikdo z 66 lidí na palubě, včetně 40 Egypťanů a 15 Francouzů.

Vyšetřovatelé BEA upozornili, že egyptské úřady dosud nevydaly závěrečnou zprávu o nehodě, která by umožnila ohlásit rozdílný pohled obou stran, jak to umožňují mezinárodní předpisy. Vyšetřování by podle nich mělo pokračovat v zájmu bezpečnosti letecké přepravy. BEA připomněla, že "bez odezvy" zůstaly návrhy k dalšímu zkoumání trosek a záznamníky údajů letadla.

"BEA považuje za nezbytné mít k dispozici závěrečnou zprávu, aby bylo možné objasnit příčiny nehody a získat tak poučení, které by pomohlo zabránit dalším nehodám," uvedl úřad v prohlášení. Ujistil, že je připraven obnovit spolupráci, pokud egyptská strana znovu otevře vyšetřování.

Podobná veřejná vyjádření vyšetřovatelů ze země, která nevede vyšetřování, jsou podle agentury Reuters krajně neobvyklá. Rozdílné názory se obvykle sdělují důvěrně, čili zveřejněné prohlášení by mohlo svědčit o vážných rozporech.