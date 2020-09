Otrava Navalného a spor o ruský plyn: Němečtí politici se bouří proti Nord Streamu

Z plynovodu Nord Stream 2 zbývá dokončit 150 kilometrů. Celkem měří na dně Baltského moře přes 1200 kilometrů a první kubíky plynu by měly proudit z Ruska přímo do Německa příští rok na jaře. Kancléřka Angela Merkelová projekt vždy hájila jako výsostně ekonomický, nesouvisející s politikou. Otrava ruského opozičníka Alexeje Navalného, který se léčí v berlínské nemocnici, ale mění situaci.

Německo žádá ruskou vládu, aby objasnila, jak mohl být Navalnyj otráven bojovou chemickou látkou novičok. Někteří němečtí politici přitom volají po sankcích, včetně zastavení projektu Nord Stream 2.

"Vždy jsem říkala, že nejsem příznivkyní Nord Streamu 2. Vždy jsem tvrdila, že bezpečnostní zájmy východoevropských zemí a Ukrajiny musíme brát v potaz. Co se teď stane, závisí na dalším chování a postupu ruské strany," řekla ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová.

Její stranický kolega z Křesťanskodemokratické unie (CDU) a šéf zahraničněpolitického výboru Bundestagu zašel ještě dál. "Kdyby nyní měl být plynovod Nord Stream 2 dokončen, bylo by to pro Vladimira Putina jen naprostým potvrzením toho, aby v této politice pokračoval, dokonce by se mu to ještě vyplatilo," uvedl Norbert Röttgen.

Pochybnosti připustil i ministr zahraničí Heiko Maas, člen koaličních sociálních demokratů (SPD). "Doufám, že nás Rusko nepřinutí změnit náš postoj k Nord Streamu 2," uvedl pro list Bild am Sonntag.

Stavba začala v roce 2011 a stojí devět a půl miliardy eur (přes 250 miliard korun). Největší náklady nese ruský státní plynárenský podnik Gazprom. Podílí se však na ní také německé firmy Wintershall a Uniper, rakouská OMV, nizozemsko-britské konsorcium Royal Dutch Shell a francouzská společnost Engie.

Rozdělení němečtí politici

Nord Stream 2 umožní Rusku dodávat do Evropy více plynu, aniž by muselo platit za tranzitní poplatky Ukrajině. Loni Merkelová řekla ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že žádá záruky pro pokračování dodávek plynu na Ukrajinu i po dokončení Nord Streamu 2.

"Myslím, že Německo stavbu plynovodu nepřeruší a od projektu neodstoupí. Nevíme sice, jaké budou další turbulence v rusko-německých vztazích, ale myslím si, že Nord Stream 2 nakonec bude uveden do provozu. Odstoupení od tohoto projektu by představovalo velké právní složitosti, jde o stavbu soukromých firem. Požadovaly by pravděpodobně velkou kompenzaci," uvedl na dotaz Aktuálně.cz německý analytik Kai-Olaf Lang z berlínského institutu mezinárodních a bezpečnostních studií Die Stiftung Wissenschaft und Politik.

Merkelová vždy patřila k zastáncům plynovodu. Od otravy Navalného se k tomuto tématu nevyjádřila. Její mluvčí Steffen Siebert řekl na tiskové konferenci, že na rozhodnutí o Nord Streamu 2 je ještě příliš brzy.

"Největší a vládní politické strany - křesťanští demokraté a sociální demokraté - jsou rozděleny v názoru na dokončení plynovodu. Lidé, kteří se zabývají zahraničněpolitickými a bezpečnostními otázkami, jsou spíše proti. Pro dokončení projektu jsou regionální politici některých spolkových zemí. Stranou, která je jednoznačně kritická vůči Nord Streamu 2, jsou Zelení," říká Kai-Olaf Lang.

Merkelová v ruské pasti

Volání po pozastavení nebo zrušení Nord Streamu 2 je slyšet i ze zahraničí. "Kancléřka dobře ví, že můj postoj k tomuto projektu byl vždy rezervovaný," uvedl například francouzský prezident Emmanuel Macron.

Ústy premiéra Mateusze Morawieckého se ozvalo také Polsko, které plynovod kritizuje od počátku. "Vzhledem k poslednímu vývoji v Bělorusku a k tomu, co se stalo Navalnému, by se Německo mělo konečně probudit," řekl polský premiér televizi Bloomberg. Dlouhodobě kritická je k plynovodu i americká vláda.

Vlivný německý týdeník Der Spiegel píše ve své analýze o nelehké situaci pro kancléřku. Na jedné straně Nord Stream 2 znamená pro zemi energetický a ekonomický přínos, na druhé straně si ale Merkelová nemůže dovolit vystupovat jako slabá vůči Rusku.

"Merkelová v ruské pasti," píší autoři analýzy v titulku. A dodávají, že nedokončení Nord Streamu 2 by bylo nákladné. "Miliardy eur by se doslova utopily v Baltském moři," uvádí se v článku Der Spiegelu.

Video: Angela Merkelová v Soči s Vladimirem Putinem