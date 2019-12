Gazprom zaplatil Ukrajině miliardy dolarů. Vleklý spor o tranzit plynu zřejmě končí

Gazprom zaplatil Ukrajině 2,9 miliardy dolarů, tedy přes 66 miliard korun, aby ukončil spor o tranzit plynu, který míří i do České republiky. Konfliktem se zabývala arbitráž ve Stockholmu.

Gazprom minulý týden se zástupci Ukrajiny podepsal protokol o pětiletém pokračování tranzitu ruského plynu přes ukrajinské území dál do Evropy. Jednou z podmínek bylo uhrazení necelých tří miliard dolarů ruskou stranou. Ukrajina na oplátku stáhne veškeré další žaloby, o nichž soudy zatím nerozhodly, napsala AFP.

Mluvčí ukrajinské energetické společnosti Naftogaz potvrdil, že firma už zmíněnou sumu obdržela.

Finální dohoda by tak měla být podepsána ještě do konce roku. Na základě ujednání by měla Ukrajina podle Gazpromu v příštím roce přepravit do Evropy 65 miliard metrů krychlových ruského plynu, zatímco teď je to 90 miliard ročně. V letech 2021 až 2024 klesne roční tranzit na 40 miliard metrů krychlových ročně. Pětiletý kontrakt obsahuje i klauzuli o možném prodloužení na dalších deset let.

Ukrajina je klíčovou cestou pro přepravu zemního plynu z Ruska k evropským zákazníkům. Dlouholeté spory jsou průvodním jevem zhoršených vztahů mezi Kyjevem a Moskvou po ruské anexi Krymu a vypuknutí povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny.

Přes Ukrajinu putuje plyn i do České republiky. Pro Kyjev je tranzit ruského plynu důležitý, protože z něj finančně profituje. Ukrajina, ale i další země, například Polsko či Spojené státy, se proto staví proti zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Ten spojí Rusko a Německo po dně Baltského moře, a vyhne se tudíž tradičním tranzitním zemím, především právě Ukrajině.

Loni Gazprom dodal do Evropy více než 200 miliard metrů krychlových plynu. Přes Ukrajinu putuje plyn i do České republiky.