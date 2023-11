Jediná místnost, nedostatek jídla i poslouchání rádia. Rukojmí Hamásu popsali zajetí

Padesát dnů byli zavřeni v jednom pokoji. Netušili, co se stalo s jejich rodinou, kde jsou ani co se děje venku. Sourozenci Noam a Alma Orovi patří mezi izraelské rukojmí, které o víkendu teroristé z Hamásu propustili ze zajetí v Pásmu Gazy. Po shledání s prarodiči a nejstarším bratrem je ale čekala další hrůza. Zjistili, že jejich matka útok teroristů nepřežila a otec je nezvěstný.

Jejich strýc Ahal Besorai pro deník The Guardian přiznal, že pro rodinu bylo těžké sdělit jim tragickou zprávu v sobotu večer, jen několik hodin poté, co Hamás děti propustil. "Bohužel nevěděly, že moje sestra, jejich maminka, byla zavražděna," popsal.

"Najednou přijdou za svými blízkými poprvé po padesáti dnech a první zpráva, kterou uslyší, je, že jejich maminka už nežije. Myslím, že to bylo velmi traumatizující, bylo tam hodně slz, hodně bolesti," vylíčil reakci svého šestnáctiletého synovce a třináctileté neteře.

Až v sobotu se také rodina dozvěděla, co děti zažily během útoku ozbrojenců z Hamásu, kteří 7. října napadli jižní Izrael a zabili přes 1200 lidí. Izrael v reakci na to zahájil letecké bombardování a pozemní invazi do palestinského Pásma Gazy. Sourozenci uvedli, že se při útoku Hamásu ukrývali v bezpečném pokoji se svými rodiči, když teroristé zapálili jejich dům v kibucu Beeri nedaleko od Gazy.

Oba pak vyskočili z okna a snažili se ukrýt na jiném místě. Útočníci je ale našli a odvezli je do Gazy v autě, které ukradli v kibucu. Noama dali do kufru a Almu do přední části vozu s dalšími osmi teroristy. Jejich osmnáctiletý bratr na místě útoku nebyl, zrovna dělal dobrovolníka u izraelské armády. Matku tří dětí Yonat teroristé zastřelili, když se snažila schovat, otce Drora pravděpodobně také unesli.

V Gaze Hamás děti zavřel do jednoho pokoje spolu s devětatřicetiletou paní, s kterou si utvořily silné pouto. Ženu ale zatím nepropustil, uvedl Besorai. "Zeptal jsem se jich, jak se jim podařilo přežít, a oni řekli, že se navzájem podporovali. Když byl někdo na dně, druhý ho povzbuzoval a poskytoval mu morální podporu," popsal strýc unesených dětí.

Děti zažily v Gaze věci, o kterých Besorai ani nechtěl veřejně mluvit. Vrátily se pohublé. Když se ale Alma shledala se svou rodinou, dokázala se usmívat. "Noam se chtěl svěřit s osobními věcmi, kterými prochází. Možná, že když o tom, co zažil v zajetí, poprvé mluvil s někým, kdo ho má rád a komu na něm záleží, pomůže mu to k uzdravení," věří jeho strýc.

Propuštění rukojmích je součástí dohody o příměří, kterou Izrael uzavřel s Hamásem. Za tři dny klidu zbraní, který začal platit v pátek, teroristé propustili 58 rukojmích, včetně 19 cizinců, a Izrael výměnou za to 117 palestinských vězňů. Na obou stranách se jednalo hlavně o ženy a děti.

Izrael v rámci dohody umožnil i vjezd dvou stovek kamionů s humanitární pomocí do Gazy každý den klidu zbraní. Příměří mělo vypršet v úterý ráno, podle Kataru se ale obě strany dohodly na prodloužení o další dva dny.

Blahopřání v rádiu

Mezi propuštěnými dětmi byla i Avigail Idanová, která má izraelské i americké občanství a o jejíž propuštění se osobně zasadil prezident USA Joe Biden. Teroristé zabili její rodiče v kibucu Kfar Aza. Avigail jako jedinou z rodiny unesli. Minulý pátek oslavila v zajetí své čtvrté narozeniny, napsal deník Haarec.

Naopak mezi nejstarší propuštěné patří 84letá Alma Avrahamová. Těžce nemocná žena ale v zajetí nedostávala potřebné léky a po propuštění byla okamžitě převezena do izraelské nemocnice, kde nyní bojuje o život, informoval server Times of Israel.

Většina propuštěných se ale jinak nachází v relativně dobrém zdravotním stavu, ačkoliv jsou velmi traumatizováni a mají za sebou děsivé zkušenosti. Někteří příbuzní pro izraelská média popsali, že rukojmí v posledních dvou týdnech už neměli skoro žádné jídlo.

Rukojmí se báli i bombardování. Teroristé část z nich ukrývali v tunelech pod Gazou, které patří mezi hlavní terče izraelského útoku. Lidé také jen málokdy spatřili denní světlo.

Někteří ale vypověděli, že měli zprávy o aktuálním dění díky rozhlasu či televizi. Například devítiletý Ohad, kterého Hamás propustil spolu se svou matkou a babičkou, i během zajetí slyšel z televize přání k narozeninám od svých příbuzných z Izraele.

Video: Její smrt je požehnáním, řekl otec po řádění teroristů Hamásu. Teď se dcera vrátila (27. 11. 2023)