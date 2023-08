Osudová chyba s Leopardy. Ukrajinci si vybrali pro jejich nasazení špatný okamžik

Ukrajina nasadila do bojů v počátku protiofenzivy část darovaných tanků německé výroby Leopard, informuje americký deník Newsweek. Kvůli rozsáhlé ruské obraně a minovým polím ale řada z nich na frontě uvízla, a Kyjev tak musel přehodnotit taktiku. "A to byla pro ukrajinské síly hořká lekce," uvedla pro list britská analytička Marina Mironová.

Ukrajina nasadila v počátku protiofenzivy tanky Leopard. Větší službu by ale udělaly starší tanky T-64. | Video: Reuters

S využitím moderních bojových vozidel, mezi něž patří tanky Leopard, Abrams nebo Challenger, měla Ukrajina ve své protiofenzivě vyčkat, domnívá se bývalý důstojník americké armády Dan Rice. Jejich nasazení by podle něj dávalo větší smysl až ve chvíli, kdy by Ukrajinci prorazili silně zaminovaná území, která jim nyní zatím ztěžují výraznější postup.

"Tyto tanky jsou nejsmrtonosnější, mohou střílet na ruské síly při jízdě vysokou rychlostí," vysvětlil Rice pro Newsweek. "Držel bych je tím pádem v záloze až do průlomu minového pole nebo do obklíčení," dodal důstojník, který v minulosti působil jako zvláštní poradce ukrajinského vrchního velitele, generála Valerije Zalužného.

Vojenská expertka Mironová, která působí na King's College v Londýně, by se nasazení tanků západní výroby vyvarovala zejména v Záporožské oblasti, kde v současnosti zuří jedny z nejtěžších bojů. Ukrajinští vojáci tam v úterý postoupili u obce Robotyne, čímž se přiblížili ke strategicky důležitému městu Tokmak.

"V Záporoží je průlom přes ruskou obranu těžký, takže by bylo nejrozumnější volbou tam technikou zatím neplýtvat," domnívá se Mironová. "A to nejen kvůli minám, ale také proto, že Rusové by neměli problém (moderní tanky) snadno zpozorovat kvůli geografickým zvláštnostem tamní krajiny," dodala s tím, že terén je v těchto místech otevřený a Rusové obsadili vyvýšená místa.

Ukrajina by tím pádem k proražení ruské obranné linie měla podle důstojníka Ricea využívat zejména svá starší vozidla, která jsou "více postradatelná". Jako příklad zmiňuje například bojové tanky T-64 sovětské výroby, kterých by Kyjev podle informací britského Mezinárodního institutu pro strategická studia mohl mít k dispozici až tři stovky. "Nebudete přece riskovat vaše nejlepší tanky k tomu, abyste prorazili již předem známá minová pole," uzavřel.

O dodávky moderních tanků německé výroby, kterými disponovalo hned několik evropských zemí, se vedla před očekávanou ukrajinskou protiofenzivou debata už od počátku letošního roku. Německo následně podlehlo tlaku spojenců a na Ukrajinu zamířily desítky tanků Leopard 2. Dodání předchozí verze Leopard 1 vedle Německa později přislíbilo i Dánsko a Nizozemsko.

