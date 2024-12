Ukrajina čelí dilematu: Nechat vykrvácet celou generaci, nebo riskovat ztrátu území

Ruští okupanti tlačí na ukrajinské obránce pomocí takzvané lidské síly. Mají obrovské ztráty, ale posílají na bojiště stále další a další muže. Americký ministr zahraničí Antony Blinken na začátku prosince řekl, že Kyjev stojí před těžkým rozhodnutím snížit věk pro mobilizaci z pětadvaceti na osmnáct let.

Ukrajinci ve válce ztratili už zhruba čtyřicet tisíc vojáků. Vojenské hřbitovy se rozrůstají a bagry připravují půdu pro další a další řady hrobů. V zákopech bojují i čtyřicátníci a padesátníci s poukazem na to, že není možné, aby země ztratila celou jednu mladou generaci, a proto musí své životy riskovat i ti starší.

"Ruský režim a Putin nedávají lidskému životu žádnou váhu. My ano," prohlásil Dmytro Lytvyn, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle něj se hlava státu snížení věku pro mobilizaci nechystá iniciovat.

"V parlamentu není na pořadu dne žádný zákon, který by povolával do zbraně muže ve věku osmnáct až čtyřiadvacet let. Nikdo to nenavrhuje. Nepřipravuje se ani zákon o odvodech žen, to jsou jen fámy. Nadále platí a bude platit, že ženy mohou vstupovat do ozbrojených sil dobrovolně," uvedl pro tiskovou agenturu Unian poslanec ukrajinského parlamentu Fedir Venyslavskij, člen Výboru pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajské služby.

Český dobrovolník, který bojuje na severovýchodě Ukrajiny, nedávno v Kyjevě potvrdil reportérovi Aktuálně.cz, že ruská převaha v lidech je rozdílová. "Naše situace je teď lepší třeba oproti jaru v tom, že máme více munice, ale Rusové mají prostě obrovskou převahu v počtu nasazených lidí. Oni jsou schopní ztratit za den neuvěřitelně mnoho vojáků v porovnání s námi," popsal v rozhovoru publikovaném na konci listopadu.

Podle některých zkušených ukrajinských vojáků by mobilizace tak mladých mužů nebyla přínosem, protože ti, kdo jdou na frontu, musí být především fyzicky a psychicky dobře připravení a odolní.

"Není nutné snižovat mobilizační věk. Nejdůležitější skupinou na bojišti jsou lidé ve věku pětadvacet až pětatřicet let. Ti by měli vstoupit do armády. Nucené odvody osmnáctiletých naši situaci nevyřeší. Až na výjimky to nejsou branci, kteří by byli dobře připraveni," uvedl pro ukrajinskou televizi Jevhen Dikyj, bývalý velitel dobrovolnického praporu Ajdar, který bojoval na Donbase už od roku 2014.

Ukrajinský ministr obrany Rustem Umarov řekl novinářům, že Spojené státy ani žádná jiná země netlačí na Ukrajinu, aby snížila věk pro mobilizaci. Nevyjádřil se však k Blinkenově prohlášení. Země teprve letos v dubnu snížila věk pro odvod ze sedmadvaceti let na pětadvacet a zpřísnila tresty za vyhýbání se vojenské službě.

Takzvaní mobilizační komisaři někdy v ulicích ukrajinských měst zastavují mladé muže a kontrolují jejich dokumenty, jak to mají s odvodem a zda jsou řádně registrovaní v ozbrojených silách. Už od prvního dne ruské rozsáhlé agrese, tedy od 24. února 2022, platí zákaz cestování za hranice bez povolení pro všechny ukrajinské muže ve věku od osmnácti do šedesáti let.

Jevhenija Nestorovyčová ze lvovské pobočky české organizace Post Bellum, která válku dokumentuje pro budoucí generace dlouhými rozhovory s vojáky a veterány, hovoří o rostoucím napětí mezi dvěma částmi ukrajinské společnosti. "Stále více jsme rozděleni na ty, kteří bojují a mají někoho na frontě, a na ty, kteří ne. To je teď problém a rostoucí propast mezi lidmi na Ukrajině," uvedla pro Aktuálně.cz.

