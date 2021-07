Nehoráznost, nejsme už v komunismu. Lidé v Budapešti protestovali proti zákonu o LGBT

Do pochodu za práva sexuálních menšin v maďarské metropoli se zapojily tisíce lidí. Účastí na pravidelné akci dávají najevo hlavně svůj nesouhlas s novým zákonem vlády premiéra Viktora Orbána, který zakazuje propagaci homosexuality na školách. Členové komunity LGBT se domnívají, že cílem vlády je marginalizovat a zastrašit příslušníky sexuálních menšin. Zákon ostře kritizuje i Evropská komise.

Pro účastníky pochodu centrem Budapešti byl zákon jednoznačně největším tématem. "Ten zákon je nehorázný. Žijeme ve 21. století, kdy by se takové věci už dít neměly. Nejsme už v komunismu, tohle je EU a každý by tu měl mít právo žít svobodně," řekl 27letý István, který se pochodu účastnil i se svým partnerem.

Zmiňovaný zákon maďarský parlament schválil v polovině června. Norma zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Právní předpis ve školách znemožňuje mimo jiné osvětu týkající se sexuálních menšin a aktivisté spolu s organizacemi na ochranu lidských práv jej vnímají jednoznačně jako diskriminační. Stejně to vidí i řada předních evropských politiků a Evropská komise, která kvůli uvedenému právnímu aktu zahájila proti Maďarsku v polovině minulého týdne řízení.

Budapešť se ale hájí tím, že jí nejde o diskriminaci, ale o ochranu mladistvých a že jde o vnitřní věc Maďarska, do které nemá EU právo mluvit.

Mnoho Orbánových kritiků se domnívá, že zákon je součástí politické kampaně před parlamentními volbami, které zemi čekají příští rok. Vláda podle nich otázku sexuálních menšin používá k získání voličů, stejně jako to dlouho dělala s tématem migrace. "Nejde o nic jiného, než o to odvést pozornost a rozdělit zemi. Je to provokace kvůli volbám," řekla další z účastnic pochodu, 25letá ekonomka Boglarka Balászová.

Organizátory pochodu Gay Pride svým prohlášením podpořily i více než čtyři desítky velvyslanectví zahraničních států v Maďarsku a zástupců zahraničních kulturních institucí. "V každé zemi pobízíme k tomu, aby zajistila rovnost a důstojnost všech lidských bytostí bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo genderovou identitu," stojí v dokumentu, který podepsali například diplomaté z ambasád USA, Británie či Německa.

