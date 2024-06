Držitel ruského řádu a abstinent. Szijjártó je Orbánův "výkonný robot"

Schází se s ruskými, běloruskými a íránskými politiky, kritizuje vojenskou pomoc Ukrajině, která už přes dva roky čelí ruské agresi, a často se ohrazuje proti "Bruselu". Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó mnohdy tlumočí světu to, co chce sdělit premiér Viktor Orbán. Jaký je muž, který už dekádu zastává post šéfa maďarské diplomacie?

Byl to právě Szijjártó, kdo jako první v Budapešti veřejně odmítl maďarskou účast v české zbrojní iniciativě pro Ukrajinu. "Maďarsko nikdy nedávalo a nikdy nebude dávat žádné zbraně Ukrajině a nikdy se nezapojí do ničeho, co vede k dodávkám zbraní Ukrajině," oznámil Szijjártó.

Krátce poté v Moskvě řekl, že Maďarsko i v budoucnu počítá s nákupem ruského plynu a s energetickou spoluprací s Ruskem. Prohlásil to po schůzce s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem, který v prosinci 2021 vyznamenal Szijjárta ruským Řádem přátelství.

Minulý týden Szijjártó navštívil jako jediný z politiků Evropské unie ekonomické fórum v Petrohradu. "Západ selhal ve snaze zakázat maďarskému ministrovi cestu na fórum," napsala k tomu ruská státní tisková agentura TASS. Maďarská vláda navzdory ruské agresi dlouhodobě odmítá podporovat Ukrajinu.

Rodák z Komároma na maďarsko-slovenské hranici je důvěrníkem a členem Orbánova užšího kruhu už dlouho. V letech 2010 až 2012 byl mluvčím premiéra, šéfem diplomacie je nepřetržitě deset let. "Ve skutečnosti je ale maďarským ministrem zahraničí Orbán. Szijjártó je jeho výkonný robot, který intenzivně cestuje, ale má vždy jasné zadání," popisuje pro Aktuálně.cz maďarský novinář Csaba Lukács.

Szijjártó je v Maďarsku známý svým asketickým životním stylem. "Je zapřisáhlý abstinent a alkohol nesnáší do té míry, že někteří maďarští diplomaté nebo úředníci ministerstva zahraničí raději v jeho přítomnosti nepijí víno. Často chodí do fitcenter a posiloven. Když mu diplomaté v zemi, kam má přijet, vybírají hotel, musí to být nějaký, který má velkou a kvalitní posilovnu," přidává zajímavosti ze zákulisí Lukács.

Podle novináře také visí otazník nad podnikáním Szijjárta a jeho manželky Szylvie. "Jejich firma Interior Design Kft vykázala loni zisk 1,7 miliardy forintů (přes sto milionů korun), přitom nemá webové stránky ani žádnou kontaktní adresu," upozorňuje Lukács. Na maďarských sociálních sítích je námětem vtipů Szijjártovo přátelství s fotbalovým reprezentantem Balászem Dsuszákem: oba se často fotografují spolu, neustále se navštěvují, tráví spolu Vánoce a ministr vzal sportovce i na zasedání vlády.

Szijjártó má před sebou zřejmě ještě minimálně dva roky ve funkci. Parlamentní volby se mají konat v roce 2026. Víkendové volby do Evropského parlamentu ale ukázaly, že vládní Orbánově straně Fidesz roste soupeř.

Sice vyhrála se 43 procenty, to je ale téměř o devět procentních bodů horší výsledek než před pěti lety. Nedávné vytvořená opoziční formace Respekt a svoboda (Tisza) získala 31 procent a vyhlásila plán na "svržení Orbána" ve volbách za dva roky.

Orbánova politika vůči Ukrajině, kterou tlumočí i Szijjártó, je podle deníku Financial Times důvodem, proč diplomaté z takzvané Bukurešťské devítky (B9) zvažují, že Maďarsku zmrazí členství v této skupině a nebudou maďarské politiky ani diplomaty zvát na své jednání. List to napsal v úterý s odkazem na své zdroje obeznámené s jednáním. B9 sdružuje od roku 2015 devět členských zemí východního křídla Severoatlantické aliance: Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko Rumunsko, Bulharsko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko.

