Organizace proti chemickým zbraním výrazně posílí. Navzdory stížnostem Ruska

Pokus o otravu dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nervovým jedem novičok. Anebo čtyřicet mrtvých, otrávených bojovým plynem v syrském městě Dúma. To jsou nejznámější případy, které v poslední době řešila mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Pomohla určit druh látky použité v obou případech, nesměla ale určit viníka. To se od příštího roku změní.

Už letos v červnu navrhla Velká Británie a její spojenci, aby organizace mohla určovat viníka. Šlo o reakci na vyšetřování pokusu o vraždu Skripalových v jihoanglickém Salisbury. Rusko následně vehementně protestovalo proti možnosti obvinit pachatele, a dokonce zvažovalo odchod z organizace.

Spolu s Čínou se pokusily rozhodnutí zvrátit, když navrhly vytvořit mezinárodní skupinu expertů, která by zkoumala samotnou možnost, jak při chemických útocích určovat původce. Jenže jejich návrh toto úterý nezískal většinu.

Generální shromáždění OPCW navíc odhlasovalo zvýšení rozpočtu o zhruba 2,4 milionu eur (v přepočtu 62,4 milionu korun). Pro hlasovalo 99 zemí, včetně České republiky. Proti bylo 27 zemí.

OPCW už začala pracovat na vytvoření vyšetřující skupiny, jejíž činnost bude financovaná z navýšení rozpočtu. Podle generálního tajemníka organizace Fernanda Ariase by mohla začít pracovat v únoru příštího roku. Bude se zabývat především chemickými útoky v Sýrii, ale později se může působnost skupiny rozšířit.

"Komise ale nebude moci určovat trest, protože OPCW není ani policie, ani soud," doplnil Arias.

Moskva považuje rozšíření mandátu OPCW za nepřijatelné. Ruští diplomaté tvrdí, že Konvence o zákazu chemických zbraní nepředpokládá žádné určování viníků. "To znamená, že všechny kroky v rámci obviňování budou mít politický charakter. Organizace bude rozpolcená a přestane hrát roli univerzálního mechanismu ve sféře odzbrojení a nešíření chemických zbraní," řekl agentuře TASS stálý představitel Ruska při OPCW Alexandr Šulgin.

Bývalý ruský inspektor OSN Anton Utkin upozorňuje, že kvůli tomu, že OPCW není soud, obviněná strana nebude mít právo na obhajobu ani odvolání. "Jelikož v OPCW dominují západní země, je nevyhnutelné, že se rozhodnutí organizace zpolitizují a nastane selektivní přístup ke sběru důkazů," řekl Utkin moskevskému listu RBK.

Podle něj by Rusko mělo z organizace vystoupit spolu s dalšími oponenty nynějšího kroku. "Neměli bychom ale vystoupit sami, protože by to vypadalo jako přiznání viny," myslí si expert.

Velká Británie přímo obviňuje agenty vojenské rozvědky GRU z otravy Skripalových a zveřejnila i záběry z bezpečnostních kamer a doklady údajných útočníků. Ti později vystoupili v ruské státní televizi RT a tvrdili, že si byli jen prohlédnout slavnou salisburskou katedrálu. K ní ale nedošli, protože jim prý byla zima.

"V letošním roce svět zaplavila doslova tsunami chemických útoků. Snaha Ruska zabránit rozšíření mandátu OPCW je jednoduše odporné pokrytectví," řekl agentuře Reuters stálý představitel USA při organizaci Kenneth Ward.

