Selhala Evropská unie během koronaviru? Jak pomáhá Česku? Ptejte se reportérky

před 1 hodinou

Ptá se: Milan

Dobrý den, chci se zeptat. Předsedkyně EK naprosto nezvládla nastup Covid19, na začátku ještě kritizovala opatření jednotlivých států, zvláště uzavírání hranic z důvodu omezení šíření. Dnes, kdy není vidět světlo na konci tunelu v žádném evropském státě, má zase zájem otevřít hranice co nejdříve, aby to nepoškodilo EU. Jednotlivé státy zvláště Německo se začalo chovat "bližší košile jak kabát". Zadržování kamionů s pomocí do Rakouska, Švýcarska atd.

Myslíte si, že taková organizace má význam a budoucnost???,,

problém imigrantů řeší pět let a řešení nikde.

Děkuji za odpověď.

Milan