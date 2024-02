"Uvařte čínský čaj naoranžovo." Ukrajinci po měsících prolomili šifru agresorů

"Uvařte pět čínských čajových sáčků na 38 a na oranžovou barvu." Padesátičlenná zpravodajská jednotka přezdívaná Králíci z Čerkeska každý den naposlouchá hodiny ruské komunikace, kterou se snaží dešifrovat. „Připravte pět dělostřeleckých granátů pekingské výroby a vypalte je na konkrétní ukrajinské pozice v Serebrjanském lese,“ vysvětluje význam zakódované věty z úvodu voják Mikhass.

„Okurky“ znamenají minomety, „mrkve“ jsou kódem pro granátomety. Ukrajinci dešifrují ruské zprávy | Video: Associated Press

"Okurky" znamenají minomety, "mrkve" jsou zase kódem pro granátomety. Konkrétní pozice vojáků pak Rusové sdělují číselným kódem a odpovídající barvou. Rozluštit tyto informace trvalo jednotce několik měsíců.

"Objevují se informace o příjezdu nových ruských vozidel, o dodávkách nové munice nebo nových čerpacích stanicích. Pokud máme informaci, že dorazili jejich naverbovaní trestanci, víme, že brzy dojde k útoku," popisuje Mikhass a dodává, že jen díky těmto informacím mohou Ukrajinci ve válce zvítězit.

Poté, co voják rozklíčuje zakódovanou informaci, okamžitě varuje velitele jednotky, které se případný útok nepřítele týká. Ten pak může využít rozhodující minuty na to, aby dostal své muže do zákopů a zachránil jim tak život.

Díky této dešifrovatelské práci, která je často zdlouhavá a namáhavá, mohou být vojáci dříve varováni před hrozícími útoky. Zároveň jim zjištěné informace z bojiště mohou pomoci k tomu, aby jejich vlastní údery byly účinnější.

Jednotce při zachycování ruských radiových signálů pomáhá anténa připomínající kolotoč, kterou umístila v lese poblíž města Kreminna v Luhanské oblasti nedaleko ruských pozic. Přístroj zjišťuje, odkud rádiové vlny vycházejí, pomocí triangulace (metoda umožňující měření vzdálenosti pomocí měření úhlů).

Vojáci se snaží zprávy dešifrovat ve sklepě velitelského centra. Poslouchají jednotlivé informace, jež porovnávají se snímky, které získají z průzkumných dronů. Pomocí podrobných map s označenými nepřátelskými pozicemi a díky specializovanému počítačovému softwaru si dávají dohromady, co by zprávy mohly znamenat.

Z rádiových odposlechů vyplývá, že Kreml je odhodlán ovládnout celý Serebrjanský les. Ten odděluje Ukrajinou kontrolovaný Lyman od Ruskem okupované Kreminny. Souvisí s tím i snaha dobít vesnici Torske v Doněcku, která leží západně od Kreminny.

Nový vrchní velitel ukrajinských vojsk, Oleksandr Syrskyj, zdůraznil význam elektronického boje. Právě proto Ukrajinci nyní kladou důraz na lepší sledování, odposlouchávání a rušení signálu.

Jednotka elektronického boje 93. brigády ve městě Konstantinivka v Doněcké oblasti zase využívá rušičky dronů. Velitel čety Oleksandr sleduje na notebooku signály, které zachycují malé antény rozmístěné poblíž frontové linie.

Když se k operační oblasti této jednotky přiblíží třeba ruský útočný dron Lancet, Oleksandrova obrazovka se rozzáří. Velitel pak otočí spínačem a aktivuje rušičku - funguje na stejném principu, jak když někomu člověk posvítí jasným světlem do očí, aby ho dezorientoval.