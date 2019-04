Odstoupil muž, který jmenoval vyšetřovatele Muellera a Trumpovi byl trnem v oku

Náměstek amerického ministra spravedlnosti a tím současně i zástupce generálního prokurátora Rod Rosenstein, který v květnu 2017 jmenoval bývalého ředitele FBI Roberta Muellera zvláštním vyšetřovatelem, v dopise prezidentu Donaldu Trumpovi ohlásil, že odstupuje k 11. květnu.

Podle agentury Reuters nejde o překvapení. Rosensteinovo odstoupení se čekalo již v březnu a Trump již nominoval náměstka ministryně dopravy Jeffreyho Rosena, aby Rosensteina nahradil.

"Průměrná doba působení ve funkci zástupce generálního prokurátora činí 16 měsíců. Jen málo lidí v ní zůstalo déle než dva roky. Podávám žádost o propuštění od 11. května," uvedl náměstek v rezignačním dopise.

Rosenstein jako "dvojka" na americkém ministerstvu po 22 měsíců dohlížel na choulostivé Muellerovo vyšetřování, které nenašlo důkazy o nezákonném spiknutí mezi Moskvou a Trumpovým týmem v kampani během prezidentských voleb v roce 2016, připomněla agentura AFP.

"Naše volby jsou bezpečnější a naši občané lépe informováni o tajné snaze cizích velmocí ovlivnit naše volby," napsal Rosenstein v dopise Trumpovi, kterému poděkoval za "zdvořilost a humor" během výměn názorů.

Rosensteinovi zřejmě nejednou hrozilo odvolání. Tento čtyřiapadesátiletý vysoce postavený úředník se jen pár dní po svém jmenování do vlády ocitl uprostřed politické bouře. Tehdejší ministr spravedlnosti Jeff Sessions se totiž kvůli stykům s ruským velvyslancem ve Washingtonu zřekl rozhodování o věci údajného vměšování Ruska do amerických voleb a přesunul ji na Rosensteina. Poté, co Trump odvolal Jamese Comeyho z čela FBI, Rosenstein přijal rozhodnutí jmenovat Roberta Muellera zvláštním vyšetřovatelem, kterému ponechal volné ruce, čímž si vysloužil prezidentův hněv, připomněla agentura AFP. Dodala, že Rosenstein byl spojován i s rozhodnutím nového ministra spravedlnosti Williama Barra nestíhat Trumpa za bránění spravedlnosti, protože prokurátor Mueller v této věci nedospěl ke konečnému závěru.

Rosenstein ve svém dopisu ujišťuje, že ministerstvo spravedlnosti "uplatňuje zákon bez obav a bez zvýhodňování, protože věrohodné důkazy nejsou něčím stoupencem a pravdy se nezjišťuje průzkumy veřejného mínění".