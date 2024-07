Expert o střelbě na Trumpa: Hrozilo násilí i nepokoje. Teď může dojít k něčemu jinému

"Může to být přelomová událost. Moment, kdy se Amerika začala probírat z nenávisti. Přál bych si to, ale bohužel jsem spíš pesimista," říká k pokusu o atentát na exprezidenta USA Donalda Trumpa amerikanista Jiří Pondělíček z FSV UK. Přestože sobotní útok podle něj může Trumpovi v prezidentském klání krátkodobě pomoci, vyvozování závěrů listopadových voleb není namístě.

Amerikanista ocenil, že z obou stran přišly výzvy k uklidnění situace. Prezident Biden vznesl apel, aby se vzájemná kritika nesla hlavně v rovině politického programu nebo chování ve funkci. Donald Trump pak údajně přepracoval projev, který má pronést ve čtvrtek na nominačním republikánském sjezdu.

"Záleží právě na tom, jak se k tomu postaví Donald Trump. Zatím to vypadá, že zvolil smířlivější notu, což by bylo dobře pro americkou společnost," hodnotí Pondělíček. Pokud by bývalý prezident při atentátu skutečně přišel o život, mohlo by podle amerikanisty dojít k nepokojům. "Značná část fanoušků Donalda Trumpa vnímá jako svého spasitele. Pokud by byl zabit, stal by se z něj mučedník a rozhodně by byl potenciál k násilí," dodává.

Sobotní útok na volebním mítinku Donalda Trumpa sice odklonil pozornost od pochybností nad pokračováním kandidatury prezidenta Bidena kvůli obavám z jeho stáří, Jiří Pondělíček ale odhaduje, že volání po Bidenově výměně nezmizí. "Čím víc Joe Biden vytrvává, tím bude pro stranu obtížnější na něj tlačit, aby odstoupil. Čím blíž bude (demokratický nominační) sjezd, tím bude situace ošemetnější a šance, že se Biden vzdá kandidatury, se bude snižovat," uzavírá Pondělíček. Sjezd Demokratické strany se uskuteční v druhé polovině srpna.

