Obrazem: Papež na první zahraniční cestě. Erdogana vyzval k pluralitě a respektu
Papežské letadlo s papežem Lvem XIV. a vlajkami Turecka a Vatikánu přistává na mezinárodním letišti Esenboga.
Papež Lev XIV. vítá na palubě papežského speciálu novináře....
... a ukazuje ikonu Panny Marie, kterou veze s sebou.
Papež Lev XIV. ve čtvrtek přiletěl do Turecka, kde na pozvání konstantinopolského patriarchy Bartoloměje zahájil svou první zahraniční cestu. Zobrazit 26 fotografií
Foto: Reuters
Martina Heroldová ČTK Martina Heroldová, ČTK
před 1 hodinou
Papež Lev XIV. ve čtvrtek v Ankaře při svém prvním oficiálním projevu na zahraniční cestě vyzval k pluralitní společnosti a vzájemnému respektu. Vyjádřil také přání, aby Turecko přispělo k mezinárodní stabilitě a sblížení národů. V proslovu před prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, politiky a diplomatickým sborem kritizoval rostoucí silné napětí na globální úrovni.

Papež v proslovu vyzdvihl Turecko jako most mezi různými kontinenty a důležitou mezinárodní křižovatku. To se podle něj promítá i do pestrosti společnosti. "Společnost žije, když je pluralitní - občanskou společnost z ní činí mosty, které spojují lidi," uvedla hlava katolické církve. Papež také vyzdvihl rostoucí roli žen v turecké společnosti a jejich vliv na mezinárodní záležitosti.

Papež řekl, že křesťané se chtějí pozitivně podílet na vytváření jednoty Turecka. "Ve společnosti, jako je ta turecká, kde je viditelná role náboženství, je zásadní ctít důstojnost a svobodu všech dětí božích - mužů a žen, místních a cizinců, chudých a bohatých," uvedl papež.

V minulosti přitom Turecko řešilo nenávistné činy proti uprchlíkům a místní křesťané si stěžují na některé případy nátlaku ze strany tureckých úřadů, které podléhají vládě prezidenta Erdogana, který prosazuje konzervativní islám.

"Pane prezidente, nechť je Turecko faktorem stability a sblížení lidí ve prospěch spravedlivého a trvajícího míru," uvedl papež. Podle něj se nyní svět nachází "ve velmi konfliktní fázi na globální úrovni". "Nesmíme ustoupit tomuto posunu. Ve hře je budoucnost lidstva," uvedla hlava katolické církve.

Podle ní války a konflikty odčerpávají energii pro prosazování skutečných priorit, které vidí v míru, boji proti chudobě či ochraně životního prostředí. "Dnes více než kdy jindy potřebujeme lidi, kteří podpoří dialog a budou ho vykonávat s pevnou vůlí," uvedl papež.

Papež se vydá na "zděděnou" apoštolskou cestu, navštíví Turecko a Libanon

Pope Leo XIV greets pilgrims from the Dioceses of Tuscany

Erdogan podle agentury AP řekl, že pro region je klíčová palestinská otázka. Vatikán ocenil za jeho pevný postoj v této věci. Vatikán soustavně vyzýval k příměří v Pásmu Gazy a katoličtí představitelé kritizovali válku. Vatikán také uznal Stát Palestina a podporuje dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem.

Lev XIV. dnes v Turecku zahájil první zahraniční cestu své vlády. V Ankaře jednal s Erdoganem a ještě dnes se přesune do Istanbulu. V pátek se vydá na místo konání nicejského koncilu, kterého se letos připomíná 1700. výročí. V Turecku zůstane do neděle, kdy odletí do Libanonu. Návštěvu ukončí návratem do Vatikánu v úterý 2. prosince.

