Papež stojí za pařížskou dohodou o klimatu. Selháváme my v naší odezvě, tvrdí

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Pařížská dohoda o klimatu selhává, protože k jejímu plnění některým státům a aktérům chybí politická vůle. V noci na úterý to papež Lev XIV. podle médií řekl ve videovzkazu určeném klimatické konferenci COP30 v brazilském Belému. Papež také vyzval k důraznějším ekologickým činům.
Papež Lev XIV.
Papež Lev XIV. | Foto: Reuters

Pařížskou dohodu papež označil ve svém projevu k dalším zástupcům církví "za nejsilnější nástroj pro ochranu lidí a planety". V roce 2015 se státy v dohodě zavázaly, že udrží oteplení ve srovnání s předprůmyslovou érou do dvou stupňů a budou se snažit, aby růst teplot nepřesáhl 1,5 stupně. "Neselhává dohoda, ale selháváme my v naší odezvě. To, co chybí, je politická vůle některých," uvedl papež.

Lev XIV. tak vyzval k důraznějším klimatickým činům ze strany států, které podle něj povedou k "silnějším a spravedlivějším ekonomickým systémům".

Hlava katolické církve neoznačila aktéry, kteří nemají dostatek politické vůle řešit klimatické problémy. Letos však poprvé na klimatickou konferenci OSN nevyslala svou delegaci americká vláda a americký prezident Donald Trump oznámil odstoupení od pařížské dohody.

Klimatické hrozby už nejsou pro část lidstva vzdálené. "Jeden člověk ze tří žije v situaci velkého ohrožení kvůli těmto klimatickým změnám," sdělil papež. Nebrat v úvahu tyto lidi podle Lva XIV. znamená "odpírat naše společné lidství".

Současný papež pokračuje v silných ekologických apelech, které patřily k hlavním rysům působení jeho předchůdce papeže Františka. Nynější papež, který se narodil ve Spojených státech, také dobře zná situaci v Latinské Americe, neboť řadu let působil jako kněz a biskup v Peru.

 
