Oblíbený nápoj v ohrožení? Většina druhů kávovníku může vymizet kvůli změně klimatu

Výroba jednoho z nejoblíbenějších nápojů na světě, bez kterého si řada lidí nedokáže představit svůj den, může v budoucnu představovat problém. Kvůli změně klimatu jsou tři pětiny všech druhů kávovníků v ohrožení.

Vyplývá to ze studie, kterou minulý týden zveřejnil vědecký časopis Science Advances. V něm tým expertů upozorňuje, že nejméně šedesáti procentům druhů kávovníků hrozí vymizení. "Věděli jsme, že to bude vysoké číslo, netušili jsme ale, že až tak moc," přiznal Aaron Davis, který se na studii podílel a jenž působí jako vedoucí oddělení pro výzkum kávy v londýnské Královské botanické zahradě.

Oblasti, ve kterých kávovníky rostou, dostihly změny klimatu, a současné podmínky jsou tak pro jejich budoucí pěstování podle botaniků nevyhovující.

Na světě roste celkem 124 známých druhů kávovníků. Výzkum šestice expertů ukázal, že zánik hrozí 75 z nich, u 35 pak riziko vymizení neexistuje. U zbylých čtrnácti druhů nedisponují vědci dostatkem informací, aby mohli udělat jasný závěr. Autoři výzkumu nicméně svá zjištění označují za "znepokojující".

Pěstování kávy sužuje nejistota kvůli kácení lesů, horku i různým škůdcům a houbovým onemocněním, kterým změna klimatu přeje. Jedním z úhlavních nepřátel kávovníků je například nemoc jménem kávová rez, při níž listy napadá plíseň.

"Ztráta jakéhokoliv divokého druhu, ať už jde o ptáka, rostlinu, nebo zvíře, je tragédie. Už to je dostatečně zlé. Ale když máte plodinu, která jen v oblasti produkce kávy zajišťuje živobytí 100 milionům lidí, a pak se podíváte na všechny ty kávové řetězce a kávové obchody - je to enormní," citoval Davise zpravodajský server Yahoo News.

Úbytek území o 85 procent

Řada druhů, o kterých autoři studie hovoří jako o ohrožených, není přímo využívána k produkci. Vědci ale upozorňují, že úbytek genetické diverzity druhu by mohl ohrozit i dva kávovníky, z jejichž zrnek se nejčastěji nápoj vyrábí - kávovník arabský (arabika) a kávovník statný (robusta). I ty se dostaly mezi ohrožené druhy. Arabika tvoří podle studie asi dvě třetiny veškeré produkce kávy na světovém trhu. Současně je ale výjimečně náchylná k různým chorobám, jakými je například zmiňovaná kávová rez.

"Dopady klimatických změn na arabiku vyvolávají vážné environmentální, ekonomické i sociální obavy, především pro miliony drobných zemědělců, kteří na tuto plodinu spoléhají jako na svoji obživu," varuje obdobně jako Davis i Craig Hilton-Taylor z Mezinárodního svazu přírody (IUCN). Ten se na studii nepodílel, IUCN ale vydává každé dva roky seznam ohrožených živočichů a rostlin.

Autoři studie také uvádí, že například počet území v Etiopii, kde se v současnosti arabika pěstuje, by mohl do roku 2080 klesnout o 85 procent. Právě tato země přitom platí za největšího exportéra kávy ze všech afrických států, kávový průmysl tady podle deníku The Guardian živí okolo patnácti milionů lidí.

Agentura Bloomberg napsala, že se farmy budou muset každých deset let přesunovat do o více než 30 metrů větší nadmořské výšky, protože na většině území už budou panovat příliš velká vedra.

Káva v tom není sama

Podle odborníků je nutné, aby se svět nejdříve začal soustřeďovat na ochranu divoce rostoucích kávovníků. "Kdyby nebylo volně rostoucích druhů, neměli bychom dnes na světě tolik kávy k pití, jako máme," sdělil pro zpravodajský server BBC Davis. "Když se totiž podíváte na dějiny kultivace kávy, využívali jsme divoce rostoucích druhů, aby byla úroda kávy udržitelná," dodal spoluautor výzkumu.

Vědci na problém, který kávovníkům přináší globální změna klimatu, upozorňují opakovaně. Například před dvěma lety publikoval Klimatický institut v Austrálii studii varující, že k roku 2050 může světová produkce kávy klesnout o padesát procent. Studie tehdy označila za problém především vlny veder, které se negativně podepisují i na samotné práci plantážníků.

"Také to (horka - pozn. red.) ovlivňuje produktivitu, protože vyšší teploty mají dopad jak na fyzickou, tak psychickou stránku lidí, kteří na kávových plantážích pracují," nechal se tenkrát slyšet tehdejší výkonný ředitel australského think-tanku John Connor.

Kvůli klimatickým změnám a lidským zásahům čelí ohrožení i řada dalších plodin. Nejasnou budoucnost mají podle expertů například kakaové boby. V minulosti dokonce někteří odborníci projevili obavy, že čokoláda může být za třicet let minulostí. Důvod je jasný: kakaovníkům se výrazně hůře žije ve stále teplejším prostředí. Podobně nejistý osud čeká podle vědců například i plody pistácií, mandloní nebo mangovníky.

