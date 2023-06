Obchodování s lidmi a znásilnění. Rumunská prokuratura obžalovala Andrewa Tatea

Rumunská prokuratura v úterý obžalovala kontroverzního britsko-amerického influencera Andrewa Tatea, jeho bratra Tristana a jejich dvě spolupracovnice z obchodování s lidmi, znásilnění a vytvoření zločinecké skupiny, která sexuálně vykořisťovala ženy. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na sdělení prokuratury pro závažnou trestnou činnost.

Bratři Tateovi, kteří jsou držiteli amerického i britského občanství, byli zatčeni spolu se dvěma Rumunkami na sklonku loňského roku kvůli podezření, že přinutili sedm žen vytvářet pornografické snímky určené pro zpoplatněné webové stránky. Čtveřice byla ve vazbě až do 31. března, kdy ji soud propustil do domácího vězení. Všichni obvinění trvají na své nevině.

Andrew Tate byl obžalován ze znásilnění jedné z obětí, zatímco jeho bratr Tristan z podněcování dalších osob k násilí. Bratři podle prokuratury zůstanou v domácím vězení nedaleko Bukurešti. Obžalobě čelí také dvojice rumunských spolupracovnic obou bratrů - bývalá policistka a přítelkyně Andrewa Tatea.

Proces nezačne okamžitě. Podle rumunského práva bude případ nejprve předán přípravnému senátu. Zde má soudce 60 dní na to, aby prostudoval spis a zajistil, že proces bude probíhat v souladu se zákonem.

Andrew Tate čelí obvinění ze sexuálního násilí také v Británii. Podle tamních úřadů se jeho trestná činnost odehrávala v letech 2013 až 2016, připomněla agentura AFP.

Bývalý profesionální kickboxer z britského Lutonu Andrew Tate má miliony sledujících na sociálních sítích, kde propaguje luxusní životní styl. K bohatství podle svých slov přišel díky investicím, mimo jiné do pornografie. Proslavil se také misogynními výroky, kvůli nimž mu byl zakázán přístup na všechny hlavní sociální sítě. Týkalo se to i Twitteru, kde mu však byl po nástupu Elona Muska do čela této sociální sítě zákaz zrušen.