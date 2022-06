Obávané americké houfnice na Donbase. Ruský tank údajně roztrhaly na kusy

Oprava stropní desky na Florenci zastaví provoz linky metra C mezi Vltavskou a Hlavním nádražím. Pražské metro nepojede od soboty 11. června od zahájení provozu do ukončení provozu v neděli 12. června. Lidé budou muset využít náhradní dopravu. Vyplývá to z informací zveřejněných na stránkách dopravního podniku. Lidé budou moci využít náhradní tramvajové dopravy.