Obama prezidentem Francie? Desítky tisíc lidí už podepsaly petici na jeho podporu

před 57 minutami

Desítky tisíc lidí ve Francii podepsaly petici za to, aby se příštím francouzským prezidentem stal bývalý šéf Bílého domu Barack Obama. Cílem je do poloviny března shromáždit "milion příslibů hlasování", které by Obamu přiměly, aby se francouzské volby zúčastnil. Organizátoři recesistické akce svůj krok zdůvodňují tím, že Obama má pro práci francouzského prezidenta nejlepší životopis na světě.

Paříž - Ve Francii pokračuje internetová petice, která požaduje, aby se příštím francouzským prezidentem stal bývalý šéf Bílého domu Barack Obama. Na speciálně zřízené stránce Obama2017.fr bylo ráno více než 42 100 podpisů.

Zřizovatelé stránky uvádějí, že "Francouzi jsou připraveni učinit radikální rozhodnutí" a že petice jim radikální nápad nabízí. Navrhují skoncovat s nynější pátou republikou po praktickém pětiletém bezvládí nynějšího prezidenta Françoise Hollanda a nastolit šestou republiku, která by "dostala Francii z letargie".

Cílem je tak do 15. března shromáždit "milion příslibů hlasování", které by Obamu přiměly, aby se francouzské volby zúčastnil.

Organizátoři recesistické akce svůj krok zdůvodňují tím, že Obama má pro práci francouzského prezidenta nejlepší životopis na světě. A domnívají se, že vzhledem k očekávanému masivnímu hlasování části francouzských voličů pro představitelku francouzské krajní pravice Marine Le Penovou by bylo nejlepší lekcí demokracie zvolit do čela Francie cizince.

autor: ČTK