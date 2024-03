Finalisté slovenských prezidentských voleb se v debatě vůči sobě silně vymezili

Oba finalisté voleb nového slovenského prezidenta, exministr zahraničí Ivan Korčok a předseda parlamentu Peter Pellegrini, se vůči sobě silně vymezili už v první společné debatě po sobotním prvním kole voleb hlavy státu. O nástupci nynější prezidentky Zuzany Čaputové Slováci rozhodnou 6. dubna.

Zatímco Korčok kritizoval svého soupeře za vazby na premiéra Roberta Fica, Pellegrini obviňoval exministra z pochlebování zahraničí.

"Občané rozumějí tomu, že jde o to, zda i nejvyšší post ve státě bude spolu s parlamentem a vládou v jedněch rukách," řekl v debatě veřejnoprávního RTVS kariérní diplomat Korčok.

Korčok první kolo prezidentských voleb vyhrál se ziskem 42,51 procenta hlasů a s nečekaně vysokým náskokem téměř 124 tisíc hlasů před Pellegrinim. Toho podpořilo 37,02 procenta voličů. Svého soupeře Korčok přirovnal k prodloužené ruce premiéra Fica, v jehož straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Pellegrini v minulosti dvacet let působil.

"Vy jste se neozval a jen poslušně seděl u stolu"

"Lidé si příliš nepřejí prezidenta, který nebude naším národním prezidentem a který bude raději pochlebovat zahraničí. Já na rozdíl od vás jsem šel vlastní politickou cestou. Vy jste se při žádné vládě neozval, poslušně jste seděl u stolu," řekl svému soupeři Pellegrini.

Pellegrini v roce 2020 odešel ze Směru-SD a založil vlastní stranu Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD). Obě tyto strany spolu s nacionalistickou Slovenskou národní stranou po loňských předčasných parlamentních volbách vytvořily vládu.

Když Pellegrini hovořil o tom, že by chtěl jako prezident chránit národně orientovanou a sociálně demokratickou vládu, Korčok mu oponoval, že by nebyl nezávislý. Kritizoval ho rovněž, že se staví do role zástupce lidu, ale ve středu letěl na mítink na východní Slovensko soukromým letadlem.

Pellegrini se zase snažil oslovil voliče Harabina, který v prvním kole získal 11,73 procenta hlasů, když ho volilo přes 264 tisíc lidí. "V zásadních národně-státních zájmech dokážeme najít shodu. Umím nabídnout voličům ten typ politiky, kterou žádají," řekl Pellegrini. Korčok mu připomněl, že Harabin je pro vystoupení Slovenska z NATO.

Harabin popřel prohlášení šéfa svého volebního štábu, o kterém informovala slovenská média, že sám vyzval k účasti v rozhodujícím druhém kole prezidentských voleb a že k části jeho programu se přihlásil Pellegrini.

Harabin zároveň oznámil, že šéf jeho volebního štábu byl s okamžitou platností zbaven této funkce. Pellegriniho ve středu podpořil zástupce početné maďarské menšiny a neúspěšný prezidentský kandidát Krisztián Forró, který v první kole dostal 2,90 procenta hlasů.