Pellegrini zklamal, Korčok nás nebaví. V rodišti příštího prezidenta převládá skepse

Banská Bystrica se výrazně otiskne do sobotního prezidentského klání na Slovensku. Narodili se tu oba favoriti Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Mezi místními je ale znát spíš skepse. "Hlavně ať jde dost Slováků volit. Bohužel cítím, že to lidé vzdávají," říkají. Někteří se kvůli politice rozhodli odejít i do ciziny.

