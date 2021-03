Nový Reagan nebo Schwarzenegger? Matthew McConaughey zvažuje být guvernérem Texasu

Řada herců se v americké historii stala guvernéry států. Pozdější prezident Ronald Reagan nebo třeba Arnold Schwarzenegger uspěli ve volbách v Kalifornii. Jednapadesátiletý Matthew McConaughey nyní oznámil úmysl zkusit štěstí ve svém rodném Texasu.

Potvrdil to ve středu v rozhovoru zveřejněném v podcastu The Balanced Voice. "Znovu a znovu přemýšlím o tom, jaká bude příští kapitola mého života. Myslím, že mám o co se podělit, že mohu něco ostatním dát," uvedl herec s tím, že kandidaturu vážně zvažuje.

McConaughey se proslavil nejprve rolemi v romantických filmech Jak ztratit kluka v 10 dnech nebo Svatby podle Mary, později účinkoval i ve sci-fi Interstellar nebo snímku Vlk z Wall Street. Pro televizi HBO ztvárnil hlavní roli v seriálu Temný případ. V roce 2014 dostal Oscara za roli muže nakaženého virem HIV ve filmu Klub poslední naděje.

Loni vydal knihu pamětí nazvanou Greenlights, která se dočkala kladných recenzí. Deník USA Today dokonce napsal, že "McConaugheyův vlastní životní příběh je nesrovnatelně zajímavější než jakákoliv role, kterou kdy měl ve filmu".

Herec se v Texasu věnuje charitě, vlastní fotbalový klub Austin FC (klub hraje kopanou, nikoliv americký fotbal) a učí na katedře filmové vědy na univerzitě ve městě Austin. Sám sebe označuje za texaského patriota.

Ačkoliv se oficiálně nehlásí k Demokratické ani Republikánské straně, názorově se profiluje jako umírněný republikán. Některé své kolegy z filmového průmyslu označuje za "liberály, kteří zašli příliš daleko doleva".

Tvrdí, že Amerika potřebuje kompromis a lidé musí naslouchat jeden druhému. Hájí právo nosit zbraň, jeho zachování je nicméně podle něj podmíněné odpovědností lidí. Američané by při zachování svých osobních hodnot a názorů neměli prý zapomínat na to, že je nutné dělat i ústupky a hovořit spolu o řešení konkrétních problémů. Debata na téma rasismus a policie má být podle něj vedená racionálně.

Loni v létě se stalo velkým hitem živé vysílání McConaugheyho na Instagramu, kde zpovídal hlavní amerického imunologa Anthony Fauciho.

Soupeř: konzervativní a silně věřící katolík

Nové volby guvernéra se budou ve státě Texas konat v roce 2022 a je jasné, že své křeslo bude obhajovat dosavadní guvernér, republikán Greg Abbott. Velmi konzervativní politik, který je pro úplný zákaz potratů, proti homosexuálním sňatkům a proti omezování práva nosit zbraň. Abbott je od roku 1984 upoután na invalidní vozík poté, co na něj při běhání spadl strom. Po této nehodě se stal silně věřícím katolíkem.

Minulý týden ukončil v Texasu nařízení nosit roušky ve veřejných prostorách poté, co pandemie koronaviru v důsledku rychlého očkování ustoupila. Demokratický prezident Joe Biden to označil za předčasné a nezodpovědné.

Arnold Schwarzenegger oznámil svoji kandidaturu na kalifornského guvernéra v srpnu 2003 v televizi NBC. "Dospěl jsem k závěru, že mám povinnost tuto výzvu přijmout, ačkoliv to bude znamenat velké oběti," uvedl tehdy v rozhovoru. Volby 7. října pak s náskokem vyhrál, dostal 48,6 procenta hlasů.

Pozoruhodné na těchto volbách bylo, že vedle Schwarzeneggera kandidoval ještě druhý republikán, současný člen Sněmovny reprezentantů Tom McClintock. V roce 2022 by se v tomto bodě mohla v Texasu historie opakovat.

Na rozdíl od Reagana a případně i McConaugheyho ale Schwarzenegger nemohl a nemůže kandidovat na prezidenta, protože to podle americké ústavy smí pouze člověk narozený v USA. On však pochází z Rakouska.

