Kfir, Jaffa, Širi, Šaron a další. Novináři identifikovali přes 200 rukojmích v Gaze

Nejméně 34 nezletilých a celé rodiny v zajetí - to je podle agentury AFP vše, co je známo o rukojmích zajatých v Pásmu Gazy při útoku hnutí Hamás na izraelské území 7. října. Ze zhruba 240 rukojmích, jejichž totožnost izraelské úřady nezveřejnily, se agentuře AFP podařilo ke 14. listopadu identifikovat 206, a to především díky síti novinářů, kteří jsou v pravidelném kontaktu s rodinami rukojmích.

Tyto údaje se stále mění, protože mezi rukojmími a pohřešovanými osobami je tenká hranice. Oběti, které byly původně považovány za rukojmí, jsou někdy identifikovány jako zabité při útoku ze 7. října. Naposledy se tak stalo v případě kanadsko-izraelské pacifistky Vivian Silverové, která byla v pondělí 13. listopadu prohlášena za mrtvou. Související "Hrozí válka na další frontě." Západním břehem zmítá násilí, osadníci stupňují útoky Není však jisté, zda jsou všichni rukojmí stále naživu. Hamás několikrát oznámil, že rukojmí byli zabiti při izraelských náletech, ale tato tvrzení nelze nezávisle ověřit. Smrt mladé vojačky Noy Marcianové, bývalé rukojmí, potvrdila izraelská armáda. Následující údaje se zaměřují na 206 rukojmích, které agentura AFP identifikovala a u nichž se předpokládá, že jsou naživu. Je mezi nimi nejméně 34 nezletilých, včetně 17 dětí ve věku do deseti let. Nejmladším rukojmím je Kfir Bibas, v době zajetí devítiměsíční kojenec, který byl unesen z kibucu Nir Oz spolu se svým čtyřletým bratrem Arielem a třicetiletými rodiči Jardenem a Širi. Matka a dvě děti, které mají podle tamního tisku argentinskou státní příslušnost, se objevují na videu zveřejněném na sociálních sítích obklopeni ozbrojenými útočníky. Rukojmí z kibuců Teroristé ale rodin drží hned několik. Nejméně 31 rodin má více než jednoho rukojmího, přičemž dvě nejhůře postižené rodiny mají každá sedm potvrzených rukojmích. Související Uhořet, nebo jít vstříc kulkám. Reportér na spáleništi, které bývalo vesnicí u Gazy Izraelka Inbal Zachová například doufá v propuštění svého bratrance Tala Šohama, který byl unesen spolu s dalšími šesti členy své rodiny. Podle izraelského tisku byl osmatřicetiletý otec zajat v kibucu Beeri se svou partnerkou Adinou (38), jejich dětmi Nave (8) a Jahel (3), partnerčinou matkou Šošan Haranovou (67), partnerčinou tetou Šaron Avigdoriovou (52) a její dcerou Noam (12). Další členové rodiny byli zabiti. V kibucu Nir Oz byli společně uneseni Šaron Aloni Cuniová (34), její manžel David Cunio (33), jejich děti Emma a July, její švagr Ariel Cunio, její sestra Danielle Aloniová (44) a neteř Amelia Aloniová (5). Nir Oz je kibuc s největším počtem rukojmích. Hamás odtud unesl nejméně 70 lidí, což je třetina z těch, které identifikovala agentura AFP. Ozbrojenci zajali rukojmí nejméně v deseti kibucech, druhým nejhůře postiženým je Beeri s nejméně 32 potvrzenými rukojmími. Kromě kibuců patřil k nejpostiženějším hudební festival Supernova v Negevské poušti nedaleko kibucu Reim a Pásma Gazy, kde radikálové z Hamásu zavraždili z celkových asi 3000 návštěvníků nejméně 270 lidí a dalších 38 unesli. Cizinci i senioři Mezi zajatci jsou ale i senioři, včetně nejméně osmi osmdesátníků. Čtyřem nejstarším je 85 let, včetně Jaffy Adarové, jejíž video únosu na golfovém vozíku bylo mnohokrát sdíleno na sociálních sítích. Související Volám z izraelské rozvědky, evakuujte okolí. Jak zubař z Gazy zachránil celou čtvrť Většina rukojmích jsou izraelští civilisté, je mezi nimi ale i několik vojáků. Novinářům se podařilo identifikovat nejméně devět vojáků a pozorovatelů izraelské armády. Podle oficiálních údajů ze 7. listopadu jsou mezi rukojmími kromě Izraele státní příslušníci 27 zemí, včetně 25 Thajců, 21 Argentinců, 18 Němců, deseti Američanů, sedmi Francouzů a sedmi Rusů. Mnozí z nich mají dvojí státní příslušnost. Kromě videa s Noou Marcianovou odvysílal Hamás další dvě videa s rukojmími, první 16. října s francouzsko-izraelskou občankou Miou Shemovou, druhé 30. října s Danielle Aloniovou, Jelenou Trupanovovou a Rimon Kirštovou, zatímco Islámský džihád (skupina bojující po boku Hamásu proti Izraeli v Pásmu Gazy) odvysílal 9. listopadu video s Hannah Kacirovou a Jagilem Jaakovem. Mezi rukojmími je nejméně 103 dospělých mužů a 63 dospělých žen. Kromě rukojmích je 15 až 30 osob, většinou cizinců, považováno za pohřešované, a tedy buď za rukojmí, nebo za neidentifikované mrtvé. K úterku Hamás propustil čtyři rukojmí, zatímco izraelská armáda osvobodila jednoho vojáka během vpádu do Gazy. Video: Bývalý šéf jeruzalémské redakce Reuters Stephen Farrell popisuje taktiku Izraele (20. 10. 2023) 2:10 Bývalý šéf jeruzalémské redakce Reuters Stephen Farrell popisuje taktiku Izraele | Video: Reuters

