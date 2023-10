Novinář o běsech teroristů: Ti lidé jsou na dně. Gazu jsme nechali hnít jako vřed

K pochopení současné situace na Blízkém východě je také klíčové si uvědomit, v jakých podmínkách obyvatelé Pásma Gazy žijí, podotýká reportér Hospodářských novin Pavel Novotný. Oblast je vysoce přelidněná, panuje v ní velká míra nezaměstnanosti a lidé často nemají šanci získat kvalitní vzdělání. "Je tam zkrátka všechno, co si umíte představit, špatně," uvádí.

Obyvatelé Gazy jsou dle jeho vlastních zkušeností často na dně. V drtivé většině případů ani nemají možnost vycestovat do ciziny za vzděláním nebo lepším zaměstnáním. "Pásmo Gazy je prostě jako vřed, který jsme nechali hnít a nikdo to neřešil," míní reportér zahraniční redakce HN, který region sleduje dlouhá léta.

V rozhovoru se také ohrazuje proti častému, avšak mylnému narativu v tuzemském prostředí, že Palestina rovná se hnutí Hamás. "Rozhodně to není pravda už jen proto, že na západním břehu vládne Fatah, což je konkurenční hnutí. Gaza je naprosto osamělá entita, kde Hamás poměrně blbě vládne, organizuje nějakou policii a vybírá daně. Ale ty si potom dost často strká do kapsy, takže být v Gaze zkrátka nikdo nechce," dodává v pořadu Spotlight.

Dále v celém rozhovoru s Lindou Bartošovou popisuje vlastní zkušenosti z cesty do Pásmy Gazy či to, proč mu vadí, jak je situace na izraelsko-palestinském území na Západě vnímána často velmi černobílé. "Ta láska k Izraeli je u nás trochu nepoučená. Češi si do Izraele často projektují svoje komplexy, protože by taky chtěli být silným bojujícím státem nebo se stydí za to, že u nás za komunismu bujel antisemitismus a podporovali jsme Palestinu," uvádí novinář a nabádá, ať lidé nekonzumují jen jednostranné informace.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33-4:33 Je podle novináře zahraniční redakce Hospodářských novin Pavla Novotného útok Hamásu na Izrael skutečně srovnatelný s teroristickým útokem z 11. září 2001? Co se podle Novotného stalo, že Izrael nebyl na takový útok připraven?

4:33-6:34 Jakou roli v tom mohl potenciálně sehrát izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho "posedlost" mocí?

6:34-9:54 O tom, jak se žije v Pásmu Gazy a proč bychom aspoň zčásti měli zkusit chápat, proč někteří lidé v Palestině útok Hamásu oslavují.

9:54-14:05 Je úplná blokáda Gazy skutečně v rozporu s mezinárodním právem OSN? Jak se žilo v Pásmu Gazy ještě před tímhle útokem?

14:05-18:02 Co může teď podle Novotného následovat? Kdy máme čekat odvetu Izraele a jak bude asi vypadat? A jaké následky útoku ponese celé Pásmo Gazy včetně obyvatel?

18:02-21:57 Lze se v rámci mediální i společenské debaty jednoznačně přiklonit na nějakou stranu konfliktu? Jaká média a zdroje doporučuje Novotný lidem číst, aby nebyly zabarveny propagandou některé ze stran?