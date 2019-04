Notre-Dame je symbol, byla vzorem i Karlu IV. Opravy mohou trvat roky, říká architekt

Katedrála Notre-Dame v Paříži byla první gotickou stavbou svého druhu a inspirovala nejen architekty, ale i další umělce. Pro Francouze je národním symbolem. Požár, který ji zachvátil v pondělí večer, se dá srovnat s pleněním během francouzské revoluce a rekonstrukce může podle historika architektury Zdeňka Lukeše trvat několik let. Turistům však může zůstat z velké části zpřístupněná. "Podle prvních zpráv z rána se zdá, že to nebude tak fatální, jak se zprvu jevilo podle fotografií," řekl Lukeš pro Aktuálně.cz.

Co všechno požár zničil?

To se ještě neví, protože zatím není přístup do hlavní lodi katedrály a do bočních lodí. Podle posledních záběrů se zdá, že se propadla část klenby, která ale není příliš velká. Vnitřní zařízení bude asi víceméně v pořádku.

Jaká historicky cenná umělecká díla v katedrále požár ohrozil?

Je tam socha Madony ze 14. století, která je velmi cenná, takže doufejme, že ta se zachovala. Potom jsou tam ostatky svatých, které jsou pro Francouze velmi důležité, protože jsou součástí jejich historie. Podle zpráv, které se objevily, jsou ale snad v pořádku. (Ukázalo se, že trnová koruna a roucho sv. Ludvíka, jednoho z francouzských patronů, se podařilo zachránit. - pozn. red.) Naopak poškozená mohou být kvůli vysoké teplotě vitrážová okna.

Zažila katedrála Notre-Dame za dobu své existence podobnou katastrofu?

Notre-Dame nikdy nevyhořela, každopádně největší katastrofa pro katedrálu byla francouzská revoluce. V roce 1793 byla vypleněna a celá řada uměleckých děl byla zničena. Celou katedrálu vážně poškodili, zničena byla i sochařská výzdoba v exteriéru a interiéru. Restaurační práce potom trvaly dlouhá léta.

Připomíná to osudy pražské katedrály svatého Víta v období husitských válek. A vlastně všech pražských kostelů, které husité vyplenili.

Kromě požáru katedrálu poničila také voda, kterou hasiči oheň hasili.

Ano, a to i přesto, že se požár hasil hadicemi ze země. Problém byl v tom, že hořely především krovy. Střecha se asi bude muset udělat celá nová. Kdyby se hasila letecky, nadělalo by to více škody. Proud vody z letadla by mohl způsobit zřícení klenby. To navrhoval například americký prezident Donald Trump a experti to hned vyloučili. Klasické hašení není tak nebezpečné, ale i tak ta voda může leccos poničit.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

Jak bude rekonstrukce po požáru náročná a kdy bude katedrála zase vypadat jako dříve?

Po těch prvních zprávách se zdá, že to nebude tak fatální, jak se zprvu jevilo podle fotografií. Bude nutné obnovit střechu, včetně krovů a úzké věžičky, která se zřítila jako první. Zdá se, že se také zřítila část klenby uvnitř kostela. Budou muset přijít statici a zjistit, jestli není požárem vážně porušená vnitřní konstrukce. To by byl větší problém. V takovém případě by katedrála musela být delší dobu zavřená pro veřejnost.

Já bych byl optimista. Celková rekonstrukce určitě bude trvat několik let, ale z velké části se to může dělat za provozu a může se zpřístupnit hlavní loď.

Jakými úpravami katedrála v minulosti prošla?

Katedrála Notre-Dame byla už mnohokrát restaurována. Ta nejzásadnější úprava proběhla ve 40. až 60. letech 19. století podle architekta Eugèna Emmanuela Viollet-le-Duca. Tyto úpravy ale dnes nepovažujeme za úplně šťastné. On sám si totiž vymýšlel různé věci. Laik to dnes nedokáže rozeznat, ale je tam celá řada plastik v gotickém stylu, které ale nejsou původní.

Od té doby se opravovala mnohokrát a některé úpravy ze 60. let minulého století nyní nejsou hodnoceny příliš pozitivně. Použili tehdy metodu pískování kamenů a těžce poškodili sochařskou výzdobu v exteriéru, protože je to velmi nešetrná metoda.

Jak taková rekonstrukce probíhá? Vznikají při tom i nová umělecká díla, nebo se restaurují ta původní?

Tyto katedrály, včetně svatého Víta, jsou permanentně v rekonstrukci. To je proces, který se vlastně nemůže zastavit.

Obvykle se ale v takových situacích pozvou experti - existuje sdružení odborníků na gotické katedrály. Nejspíš tedy vznikne nějaká expertní skupina z odborníků z několika zemí, kteří budou na rekonstrukci dohlížet.

A pokud byla zničena například zmíněná vitrážová okna, nastane debata, jestli se udělají kopie, nebo jestli se to má zadat nějakému současnému umělci, který by vytvořil novodobou vitráž. Víme, že řada vynikajících umělců, jako je třeba Mark Chagall, vytvářela vitráže pro gotické kostely.

Merci aux @PompiersParis, aux policiers et aux agents municipaux qui ont réalisé ce soir une formidable chaîne humaine pour sauver les œuvres de #NotreDame. La couronne d'épines, la tunique de Saint Louis et plusieurs autres œuvres majeures sont à présent en lieu sûr. pic.twitter.com/cbrGWCbL2N — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2019

Katedrála Notre-Dame je jednou z nejnavštěvovanějších památek v Evropě a pro Francouze obrovský symbol. V čem spočívá její výjimečnost?

Stala se vlastně prototypem pro celou řadu evropských katedrál. Patří k prvním gotickým stavbám tohoto typu. Začala se stavět ještě v románském stylu v roce 1168 a časem se tam začaly objevovat gotické prvky. Dostavěná byla jako gotická katedrála. Sloužila tedy jako model pro stavbu podobných katedrál v jiných zemích, třeba i honosnějších a větších, jako například té největší v Seville.

Byla také vzorem pro Karla IV., který strávil část života ve Francii. Pozval si architekta Matyáše z Arrasu, aby na Pražském hradě postavil chrám francouzského typu s vnějším opěrným systémem. Tak se začala stavět katedrála svatého Víta.

Paříž se stala průkopníkem ve stavbě katedrál. Inspirovala architekty v Německu, Rakousku, severní Itálii a pochopitelně také u nás.

Notre-Dame se ale stala inspirací také pro jiné umělce. Spisovatel Victor Hugo o ní napsal jeden ze svých nejslavnějších románů, malovali ji například Claude Monet nebo Georges Rouault.

