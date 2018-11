Nohavica v Moskvě převzal cenu od Putina, prezidentovi zapěl píseň sovětského básníka

Nohavica ocenění dostal za zásluhy o upevnění přátelství a spolupráce mezi národy a sbližování a vzájemné obohacování národních kultur. Vyznamenané Puškinovou medailí schvaluje osobně ruský prezident.

Moskva - Český písničkář Jaromír Nohavica si v Moskvě z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina převzal Puškinovu medaili.

Prezidentovi poděkoval lámanou ruštinou a doplnil, že je to pro něj "velká čest".

"Vzpomínám si, jak jsem před 35 lety jako mladý písničkář na jednom ze svých koncertů v Ostravě zpíval mimo jiné píseň Bulata Okudžavy (sovětský básník žijící v letech 1924 - 1997, pozn. red.) A líto mi je," řekl český hudebník a úryvek ze zmíněné písně v ruštině pak i zazpíval.

"Je to mimořádný okamžik. Je tady se mnou Alexandr Sergejevič (Puškin - pozn red.). Nejen on, všichni ruští básníci, všichni ruští písničkáři, jejichž písně jsem zpíval a překládal. Co víc říct? Když čteš písně nebo texty druhého člověka, když zpíváš písně druhého člověka, stáváš se součástí jeho duše. Ne jeho nepřítelem. Děkuji!" zakončil řeč Nohavica.

Český písničkář ocenění dostal za zásluhy o upevnění přátelství a spolupráce mezi národy a sbližování a vzájemné obohacování národních kultur. Vyznamenané Puškinovou medailí schvaluje osobně prezident Putin.

Český písničkář v minulosti překládal a interpretoval také písně Vladimira Vysockého, v jeho písničkách zaznívají ruské motivy a melodie.

Puškinova medaile je od roku 1999 udělována ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, humanitárních vědách, literatuře či jiných oborech umění. Třícentimetrová stříbrná cena má na lícové straně profil ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina, na rubu jeho podpis a pořadové číslo.

O Nohavicovi v souvislosti s udělením Puškinovy medaile psal na začátku listopadu časopis Newsweek. Polské vydání tohoto magazínu upozornilo, že pokud Nohavica opravdu pojede do Moskvy pro vyznamenání od Vladimira Putina, "ruští lobbisté v Česku zaznamenají další velký úspěch a Kreml získá nového 'užitečného idiota'.

Puškinova medaile podle Newsweeku není běžné vyznamenání - mohou jej získat jen lidé, kteří Putinovu politiku nikdy nekritizovali. Ať už jde o ruskou agresi proti Ukrajině, anebo o četné vraždy a věznění oponentů, novinářů a umělců, jako je ukrajinský režisér Oleh Sencov.

"Medaile pro Nohavicu je nejen výrazem uznání za to, co jako umělec dokázal a čím přispěl ke sblížení Čechů a Rusů. Je to především důkaz síly ruské lobby v Česku. Nohavicův příklad dosvědčuje, že je s to získat pro své cíle nejen přední politiky, ale dokonce i výjimečně populárního umělce," zhodnotil Newsweek.

Puškinovu medaili dosud obdrželo přes 940 lidí. Z Čechů byli medailí dosud oceněni bývalý prezident Václav Klaus, který ji dostal v roce 2007 a předseda Česko-ruské společnosti Jiří Klapka, který medaili obdržel letos v březnu.