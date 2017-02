Nizozemský parlament podpořil legalizaci pěstování marihuany

před 17 minutami

Dolní komora nizozemského parlamentu v úterý podpořila zákon, na základě kterého by bylo možné beztrestně pěstovat a ve velkém prodávat marihuanu. Legalizoval by tak stav, který v Nizozemsku díky toleranci úřadů už dlouho tak jako tak panuje, informovala agentura Reuters. Nizozemsko toleruje prodej marihuany v malém množství v barech, takzvaných coffee shopech, její prodej samotným provozovatelům těchto zařízení a pěstování konopí je ale nelegální. Pokud by zákon schválila i horní komora parlamentu, měly by coffee shopy možnost získat legální dodavatele marihuany, a nemusely by se tak nechat zásobovat pochybnými firmami. Zákon v dolní komoře podpořila těsná většina poslanců.

autor: ČTK