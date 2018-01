Nevzdávám se a rezignovat nehodlám, chci zajistit úspěšný brexit, řekla Mayová před návštěvou Číny

před 1 hodinou

Britská premiérka Theresa Mayová při své dnešní cestě do Číny oznámila, že nehodlá rezignovat, jak si přejí někteří její kritici. Zdůraznila přitom, že chce pro Británii zajistit úspěšné vystoupení z EU, neboli brexit, a zavést reformy v domácí politice. "Už jsem vám dříve řekla, že se nevzdávám. Mám tady dlouhodobé závazky," uvedla Mayová v rozhovoru s novináři na palubě letadla při své cestě do Číny. "Závazky se týkají dohody o brexitu a toho, abychom zajistili, že budeme mít kontrolu nad našimi penězi, zákony a hranicemi a také, že budeme moci uzavírat obchodní dohody se zbytkem světa. Rovněž se to týká domácí politiky," dodala.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související



Hlavní zprávy