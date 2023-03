Tady si nejmocnější podávají dveře. O přízeň neutrální Indie usiluje Západ i Rusko

Ulice Nového Dillí působí jinak než ostatní indická města. Mezi otlučenými motorovými rikšami jezdí po širokých silnicích moderní limuzíny a typický chaos v dopravě zde není tak očividný. Dlouhé rovné třídy s kruhovými objezdy dávají provozu alespoň zdání řádu. Nyní po těchto silnicích často jezdí i kolony s významnými světovými politiky.

Od našeho zvláštního zpravodaje - Vládní čtvrť s majestátními paláci obklopenými obrovskými prostranstvími a nedalekou monumentální třídou Rádžpath je pravým opakem stísněných klikatých uliček dál od centra Dillí. Jako by svou okázalostí dávala návštěvníkům najevo, s jakou silou mají co dočinění.

Indie se v těchto měsících podle propočtů demografů sune před Čínu a stává se nejlidnatější zemí světa. A půldruhé miliardy velká masa lidí se hlásí o pozornost, která tomu odpovídá. V Dillí se v poslední době střídá jedna důležitá státní delegace za druhou. Minulý týden se zde konalo zasedání ministrů zahraničí ekonomicky nejvyspělejších zemí G20 a šéf indické diplomacie Subrahmanjam Džajšankar jen za posledních sedm dní vedl třiatřicet bilaterálních jednání se svými protějšky.

Brzy nejlidnatější stát světa je nyní důležitým hráčem v přístupu k ruské invazi. Indie oficiálně tvrdí, že je "na straně míru" a k válce na Ukrajině podobně jako k jiným konfliktům v minulosti zaujímá neutrální postoj. V únoru se v OSN zdržela hlasování při schvalování rezoluce, která po Kremlu chtěla okamžité stažení vojsk.

Vláda v Dillí mezitím spolu s Čínou nakupuje ruskou ropu s odůvodněním, že se poohlíží po nejlevnějším zboží. Mezi loňským dubnem a prosincem dovoz z Ruska do Indie meziročně vzrostl o 400 procent.

Podle analytika Viveka Mishry z mezinárodního think-tanku Observer Research Foundation sídlícím v Novém Dillí udržuje jeho země dobré vztahy jak s Ruskem, tak s Ukrajinou. "Indie se od válek vždy záměrně distancovala. Lze očekávat, že využije svého nynějšího předsednictví ve skupině G20 k vyřešení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Ale nebezpečí takového návrhu spočívá v tom, že (země) může narazit na své vlastní zájmy," vysvětluje deníku Aktuálně.cz.

Mishra také připomíná, že pro Indii je klíčové, aby se v nadcházejících letech prosadila se svou rychle se rozvíjející ekonomikou jako lídr v regionu Indo-Pacifiku. "Bude ale opatrná, pokud jde o vstup do velmocenského konfliktu. Ne proto, že by to nedokázala, ale proto, že to nemusí být v jejím přímém zájmu," dodává.

Jemný promoskevský postoj

Arabská televizní stanice al-Džazíra dokonce uvádí, že by se vláda v Novém Dillí díky své jedinečné pozici mohla stát klíčovým prostředníkem mezi Moskvou a Kyjevem. "Indie má příležitost navrhnout mírový plán, což je prostor, který nyní stále více obsazuje Čína. Je to sice spojeno s určitými riziky, ale za pokus to stojí," říká Mishra.

Vůli ukončit válku ale ani po roce od jejího začátku za stávajících podmínek druhé strany nemá Rusko ani Ukrajina. Západ v čele s USA opakuje, že neudělá v souvislosti s možným mírovým jednáním nic bez souhlasu Kyjeva.

Washingtonský think-tank Carnegie Endowment for International Peace ve své analýze píše, že indický neutrální postoj k válce na Ukrajině ve skutečnosti spíš znamená "jemný promoskevský postoj".

"Není tedy pochyb o tom, že ruská invaze postavila Indii před obtížnou strategickou volbu. Vyhnout se veškeré veřejné kritice Moskvy je ale podle hodnocení indických politiků tou nejlepší ze špatných možností, před kterými Nové Dillí stojí," píše autor textu Ashley Tellis.

Naučit se chápat Indii

Tématu války na Ukrajině se minulý týden na své čtyřdenní cestě po Indii dotkl také český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který v Novém Dillí a Bombaji jednal se svým protějškem Džajšankarem, dalšími ministry i zástupci byznysu.

Na závěr své návštěvy českým novinářům řekl, že Západ musí indický pohled respektovat a naučit se ho chápat. "Jeden a půl miliardy lidí je obrovská masa, zdejší ekonomika funguje úplně jinak. Dovoz levnější ropy znamená pro Indii významnou součást fungování celého hospodářství a společnosti," prohlásil.

K tomu, že by se Indie mohla stát mediátorem při možných mírových jednáních, se Lipavský staví spíše skepticky. "Mnoho zemí, které nechtějí přímo podpořit Ukrajinu - a není to pouze Indie -, říkají, že budou prostředníky. Je to možná i cesta, jak si zdůvodnit, že chtějí stát stranou tohoto konfliktu," dodal.

