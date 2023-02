Schůzka v luxusním hotelu. Lipavský v Indii jednal se zástupci tibetské exilové vlády

Městský soud v Praze poslal v pondělí do konkurzu fond WCA International, do kterého podle advokáta věřitelů Petra Veselého investovalo přes 5000 lidí více než dvě miliardy korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku a vyjádření, které zaslal ČTK Veselý. Společnost WCA International uvedla letos v lednu v rejstříku, že se chce pokusit o reorganizaci, tedy o pokračování fungování fondu. Podle Veselého by jedinou činností firmy mohlo být vymáhání pohledávek, které má WCA vůči různým firmám a lidem. Advokát ale uvedl, že podstatná část peněz investovaných do WCA skončila u lidí spojených s vedením fondu. Podle advokáta také prověřuje činnost WCA policie.

Soud v rozhodnutí o konkurzu oznámil, že se nyní mají do dvou měsíců přihlásit věřitelé WCA, kteří zatím své pohledávky nenahlásili. Proti vyhlášení konkurzu je možno podat do 15 dnů odvolání. Následně se 24. května bude v budově Městského soudu v Praze konat přezkum pohledávek a po něm na stejném místě schůze věřitelů. "Rozhodnutí o úpadku je jednoznačně dobrou zprávou, neboť dlužník se nachází jak ve stavu předlužení, tak ve stavu platební neschopnosti," sdělil Veselý z advokátní kanceláře Žižlavský, který je i předsedou soudem jmenovaného věřitelského výboru.