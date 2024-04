Nepřespíš, zaplatíš. Benátky začínají vybírat poplatek od jednodenních turistů

Italské Benátky od tohoto čtvrtka zavádějí poplatek ve výši pěti eur (asi 126 korun) pro návštěvníky, kteří v tomto městě stráví jen několik hodin a nepřenocují v něm. Radnice si od tohoto opatření slibuje omezení počtu turistů, kteří do historické části města v laguně míří v hlavní sezóně.

Turisté starší 14 let, kteří v Benátkách nepřespí v hotelu či v jiném ubytovacím zařízení, si před vstupem do města budou muset pořídit QR kód. Ten mohou získat například na webové platformě města po uhrazení poplatku pět eur na osobu. Zaplacení by mělo být možné i u hlavních vstupů do Benátek. Zda nejsou turisté ve městě "na černo", budou namátkově kontrolovat revizoři, kteří lidem porušujícím nařízení mohou udělit pokutu od 50 do 300 eur.

Letos město bude poplatek vybírat po 29 dnů. V testovací fázi to bude mezi 08:30 a 16:00 hodin. Zpoplatněný vstup bude ode dneška po všechny dny až do nadcházející neděle a pak po prakticky všechny víkendy do poloviny července.

"Nikdo to ještě neudělal," řekl před časem o zavedení vstupného kvůli nadměrnému turismu benátský starosta Luigi Brugnaro podle agentury Reuters. "Město nezavíráme, jen se snažíme, aby se v něm dalo žít," vysvětlil.

Podle úřadů navštívilo loni Benátky okolo 20 milionů lidí, přičemž asi polovina z nich ve městě se 49 000 obyvateli přenocovala.

Nadměrný turismus je pro Benátky problémem i podle Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Jeho experti navrhli loni město zařadit na seznam ohrožených míst. To však nakonec neschválila komise UNESCO, kde zasedají zástupci členských států.

Úřady ve snaze omezit příliv turistů už zakázaly velkým výletním lodím vplouvat do Benátské laguny a ohlásily nové limity na velikost turistických skupin. Není vyloučené, že v budoucnu by v určitých obdobích mohlo být vstupné do města vyšší, aby to odradilo davy.