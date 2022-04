Nepoučili se. Smrtonosná vada drtí posádky ruských tanků na Ukrajině

Rusko při své invazi na Ukrajinu ztratilo už stovky tanků. Vojenští znalci tvrdí, že důvodem je také chyba, o které západní armády vědí již desítky let. Označují ji jako "jack-in-the-box effect". Odborníci říkají, že Moskva měla tento problém předvídat, píše americký server CNN.

Název vady vychází z dětské hry, při které na konci vyskočí z krabice postavička, většinou klaun nebo šašek. V tomto případě problém souvisí se způsobem skladování munice v tancích.

Na rozdíl od moderních strojů západních armád vezou ruské tanky ve svých věžích více nábojů. Jsou tak zranitelnější, protože i nepřímý zásah může spustit řetězovou reakci, na jejímž konci vybuchne celá zásoba munice čítající až 40 nábojů. Výsledná tlaková vlna může stačit k tomu, aby věž tanku vyletěla do výšky dvoupatrové budovy, jak je vidět na videích, která ukazují, jak Ukrajinci likvidují ruské tanky.

"Tento nedostatek znamená, že posádka tanku - obvykle dva muži ve věži a třetí za volantem - je snadný terč. Pokud se nedostanete ven během první sekundy, je po vás," tvrdí CNN vojenský specialista na pozemní válku a bývalý důstojník britské armády Nicholas Drummond. Podle něj vybuchující munice způsobuje problémy téměř všem obrněným vozidlům, která Rusko na Ukrajině používá.

Rusko raději snížilo tanky

Západní armády upozornily na konstrukční vadu už během válek v Perském zálivu v letech 1991 a 2003, kdy velké množství ruských tanků T-72 irácké armády postihl stejný osud. Drummond tvrdí, že se Rusko nepoučilo a mnoho jeho tanků na Ukrajině vykazuje podobné konstrukční nedostatky s jejich samonabíjecími systémy. Sam Bendett z Centra pro novou americkou bezpečnost tvrdí, že se Rusko rozhodlo pro tento systém, aby ušetřilo místo a dalo tankům nižší profil, takže je v boji těžší je zasáhnout.

"Západní armády se naučily, že je třeba munici rozdělit," řekl Drummond. Jako důkaz uvádí bojové vozidlo americké pěchoty Stryker. "To má věž, která je umístěna nahoře, a tato věž nezasahuje do prostoru pro posádku. Veškerá munice je uvnitř věže, takže pokud dojde k zásahu a odstřelení věže, posádka je dole stále v bezpečí. To je velmi chytrá konstrukce," říká Drummond.

Výcvik nové tankové posádky trvá i rok

U tanku Abrams zase jeden člen posádky bere náboje z uzavřeného prostoru a přenáší je do děla. Pokud je tank zasažen, je pravděpodobné, že ve věži zůstane pouze jeden náboj. "Přesný zásah může tank poškodit, ale nemusí nutně zabít posádku," řekl Bendett.

A to by mohl být další problém Rusů, protože v tomto případě se ztráty netýkají jen vybavení, ale i ztrát vojáků. "Výcvik tankové posádky může trvat až 12 měsíců - a to se považuje za rychlý výcvik," řekl CNN bývalý finský tankista Aleski Roinila. A podle serveru by pro Rusko bylo nahrazení stovek posádek v této fázi války velkým oříškem - zvláště když tanky, které mají používat, jsou tak nedokonalé.